Stellar Blade dice no alle microtransazioni... o quasi

Stellar Blade ha già fatto abbondantemente parlare di sé per alcune cose, almeno due (o forse quattro), e anche dopo la sua uscita continueremo a farlo grazie ai contenuti gratuiti che sono già stati confermati come supporto post-lancio al titolo.

Parlando del titolo in arrivo, il director Kim Hyung-tae di Shift Up ha parlato dei futuri aggiornamento di Stellar Blade, che includeranno anche li New Game+.

Hyung-tae ha affermato (tramite Gamingbolt) che non ci sono microtransazioni al momento del lancio, e il team non cambierà idea. Tuttavia, nel caso altre aziende ed eventuali IP vorranno collaborare con Shift Up per vestire Eve con dei costumi a tema, Hyung-tae non esclude che ci saranno dei contenuti a pagamento unicamente cosmetici.

Il director ha spiegato la direzione che prenderà Stellar Blade in questo senso:

«Vogliamo chiarire a questo punto che Stellar Blade non richiederà alcuna spesa aggiuntiva di cui i giocatori non sono a conoscenza oltre a quella pagata per il pacchetto. L'unica eccezione è che se creiamo costumi di collaborazione con l'IP di un'altra azienda, questi potrebbero essere venduti a pagamento. Inoltre, nella versione di lancio non è presente il New Game+, quindi attendi con ansia che venga aggiornato molto presto.»

Di sicuro Stellar Blade si è guadagnato il suo palcoscenico prima dell'uscita, tanto che si sta parlando già di un sequel addirittura, e vedremo se partiranno anche delle collaborazioni che consentiranno al titolo di diventare ulteriormente famoso.

Così a Shift Up di incassare più denaro, e lavorare con ancora più efficacia al prossimo progetto che potrebbe essere un tripla A in piena regola, stando alle primissime indiscrezioni.

