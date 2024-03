Neanche è uscito il primo, che già si parla di Stellar Blade 2

Stellar Blade è un'attesa esclusiva per PS5 che verrà lanciata a fine aprile e sembra già destinata a piacere al grande pubblico.

Sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment (lo trovate in preorder su Amazon) il gioco ha infatti gli occhi puntati addosso.

Advertisement

Del resto, proprio da oggi - 29 marzo - potete provare con mano la demo gratuita giocabile.

A quanto pare, però, come riportato anche da Push Square, neanche è uscito il primo capitolo che già si inizia a parlare di un eventuale Stellar Blade 2.

Lo sviluppatore Shift Up deve aver ricevuto un sacco di feedback positivi, visto che il CEO Hyung-Tae Kim sta già stuzzicando i fan con un sequel.

Parlando con Famitsu, a Kim è stata posta una domanda abbastanza normale: qual è l'età della protagonista Eve e dei suoi alleati in Stellar Blade?

Kim ha confermato che tutti i personaggi sono adulti, lasciando intendere che forse i giocatori avranno una risposta a questa domanda nel prossimo capitolo.

In seguito, quando gli è stato chiesto se fosse prevista un Photo Mode per Stellar Blade, Kim ha risposto che lo studio è concentrato sullo sviluppo del gioco principale, quindi non sarà aggiunta prima del lancio.

Sempre il CEO ha detto che se ci sarà una richiesta sufficiente da parte dei fan, si tratterà di un'opzione che verrà presa in considerazione.

Vi ricordiamo in ogni caso che Stellar Blade sarà interamente doppiato in italiano, sia per quanto riguarda le voci che per i sottotitoli.

Nel nostro provato, vi abbiamo spiegato che il gioco «sembra difettare in originalità, preso in mezzo tra una protagonista che richiama Bayonetta, un mondo di gioco che fa il verso a quello di Nier Automata ed un combat system che deve molto ai soulslike, eppure non manca di offrire scontri finemente cesellati, felice punto d'incontro tra la spettacolarità dei character action game e la difficoltà tipica delle opere ispirate a quelle del maestro Miyazaki.»