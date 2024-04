Dopo Stellar Blade, a quanto pare arriverà un Tripla A

Stellar Blade è l'attesa esclusiva per PS5 che verrà lanciata a fine aprile, ma a quanto pare già si parla del prossimo progetto degli sviluppatori.

Sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment (lo trovate in preorder su Amazon) il gioco ha gli occhi puntati.

Del resto, dallo scorso 29 marzo potete provare con mano la demo gratuita giocabile.

Ora, dopo che si è già iniziato a parlare di un eventuale Stellar Blade 2, a quanto pare il team ha intenzione di dedicarsi a un Tripla A.

Come riportato anche su ResetEra, lo studio di sviluppo Shift Up sembra essere già al lavoro su un nuovo titolo fantascientifico, come emerso dagli annunci di lavoro pubblicati in questi giorni.

Sul sito ufficiale dello studio di sviluppo è possibile notare infatti una serie di annunci di lavoro piuttosto specifici.

Le nuove assunzioni dovrebbero essere indirizzate verso un nuovo progetto di alto livello.

In particolare, i nuovi candidati si occuperanno di “un gioco di ruolo d’azione AAA in cui i giocatori affronteranno una varietà di creature e mostri in un ambiente fantascientifico urbano”.

Ma non solo: pare proprio che il titolo in questione sia pensato per essere multipiattaforma, inclusa una versione PC oltre che su console e dispositivi mobile.

Non ci resta quindi che Shift Up alzi il sipario sul loro prossimi progetto, il quale sicuramente non è proprio dietro l'angolo.

Vi ricordiamo in ogni caso che Stellar Blade sarà interamente doppiato in italiano, sia per quanto riguarda le voci che per i sottotitoli.

Nel nostro provato, vi abbiamo spiegato che il gioco «sembra difettare in originalità, preso in mezzo tra una protagonista che richiama Bayonetta, un mondo di gioco che fa il verso a quello di Nier Automata ed un combat system che deve molto ai soulslike, eppure non manca di offrire scontri finemente cesellati, felice punto d'incontro tra la spettacolarità dei character action game e la difficoltà tipica delle opere ispirate a quelle del maestro Miyazaki.»