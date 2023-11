Steam vi regala un gioco gratis, è un GDR stranissimo

Ci sono tanti giochi gratis su Steam, ma quello che vi segnaliamo oggi è davvero molto particolare.

Oggi, ancora per pochissime ore, potete scaricare gratuitamente Wicked Times.

La descrizione ufficiale di Wicked Times recita:

Il malvagio Kugraltha è tornato e ha mandato i suoi scagnozzi a occupare le terre. Imbarcati in un viaggio per fermarli in questo GDR manageriale. Migliora il tuo equipaggiamento. Trova nuove città e attività che danno esperienza e soldi extra lungo il cammino.

Wicked Times è un gioco di ruolo semplice e diretto che usa vere foto per rappresentare le locazioni, i nemici e gli oggetti. Si tratta di un'esperienza incentrata più che altro sulla parte da manageriale e autobattler, non tanto sulla componente action.

Affrontando nemici sempre più forti, avrete a disposizione un gruppo di attività collaterali per rinforzare il vostro personaggio, che diventano essenziali via via che il gioco progredisce. Potrete anche comprare pozioni per curarvi, migliorare il vostro libro di incantesimi e l'armatura.

Wicked Times propone anche 60 nemici, 3 boss finali, 61 locazioni, 6 città e 12 attività per rinforzarvi prima di affrontare i nemici.

Per poter scaricare il gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante e cliccare qui.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" che trovate poco sotto, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

