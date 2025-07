Grazie a Steam potete iniziare al meglio il mese di luglio con un nuovo gioco gratis da riscattare sul vostro account, tramite una nuova promozione a tempo limitato.

Da questo momento potete infatti aggiungere alla vostra raccolta Ampersat, un gioco di ruolo con meccaniche roguelite e con visuale dall'altro ispirato ai primissimi capitoli della saga di The Legend of Zelda.

Non aspettatevi dunque open world immensi come in Tears of the Kingdom (che trovate invece su Amazon), ma un'esperienza più "classica" che potrebbe soddisfare tutti i giocatori più nostalgici.

L'iniziativa viene offerta ancora una volta dal publisher GrabTheGames, come piccola vetrina pubblicitaria per i suoi videogiochi in offerta su Steam, attraverso i saldi estivi attualmente in corso.

Su Ampersat potrete esplorare oltre 50 livelli realizzati a mano, che in alcuni casi potrebbero avere anche piccoli enigmi da risolvere, ma avrete anche la possibilità di accedere a un'opzione senza fine con livelli generati proceduralmente.

Se avete voglia di provare questo nuovo gioco gratis — oppure se volete semplicemente aggiungerlo alla vostra collezione per scaricarlo in seguito — non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account", ovviamente dopo esservi assicurati di aver effettuato il login al vostro profilo Steam.

Devo tuttavia invitarvi a fare in fretta, dato che si tratta di una promozione a tempo limitato: Ampersat resterà riscattabile gratuitamente fino al 6 luglio alle ore 19:00. Dopo tale data, tornerà disponibile esclusivamente a pagamento e al prezzo consigliato di 8.19€.

Ovviamente se lo riscatterete non dovrete spendere neanche un centesimo, anche dopo la fine di questa promozione: il gioco resterà vostro per sempre e potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis da riscattare su PC, colgo l'occasione per segnalarvi che sono già stati resi disponibili anche i primi omaggi di luglio su Prime Gaming, con qualche giornata di anticipo in vista dell'arrivo del Prime Day.