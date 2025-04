Steam vi regala gratis un rompicapo con sfere rotolanti, solo per pochi giorni

Se cercate un nuovo videogioco con cui mettervi alla prova in vista del fine settimana di Pasqua, Steam ha appena inaugurato una nuova promozione da non lasciarvi scappare: da questo momento potete infatti aggiungere al vostro account un nuovo gioco gratis.

Si tratta di AtmaSphere, un intrigante gioco "roll-a-ball" in cui dovrete far rotolare una sfera in ambientazioni dallo stile medievale, ricchi di trappole e strade in cui non saprete mai cosa vi attende.

L'obiettivo è ovviamente riuscire a far rotolare la vostra sfera fino ad arrivare al traguardo in 30 livelli costruiti a mano, possibilmente trovando collezionabili lungo il vostro tragitto, ma facendo estrema attenzione a non cadere mai fuori dal percorso.

AtmaSphere viene solitamente proposto a un prezzo consigliato di 3,99€, ma se farete in fretta non dovrete spendere neanche quelli: da oggi e fino al 23 aprile potrete infatti aggiungerlo al vostro account senza alcun costo aggiuntivo.

L'iniziativa è stata inaugurata per promuovere la svendita del publisher GrabTheGames, ovviamente senza dover effettuare alcun tipo di acquisto ma con l'unico requisito di avere un account Steam.

Non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, effettuare il login con il vostro account Steam per poi fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account": dopo pochi istanti potrete scaricare AtmaSphere sui vostri dispositivi, assicurandovi che rimanga vostro per sempre.

Ovviamente il mio consiglio è quello di procedere subito con il riscatto, anche se non avete voglia di giocarlo in questo momento: potrete sempre scaricarlo in seguito, dopo averlo aggiunto al vostro account.

E se siete alla ricerca di altri giochi gratis, colgo l'occasione per ricordarvi che proprio nelle scorse ore abiamo segnalato per voi 4 nuovi free-to-play da tenere d'occhio.

Continueremo a tenere d'occhio i prossimi aggiornamenti per segnalarvi nuovi giochi gratis da riscattare: nel frattempo, potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri prossimi titoli preferiti su Amazon.