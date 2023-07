Steam vi offre nuovi giochi gratis per il weekend: c'è uno sportivo EA

Steam ha deciso di riproporre una delle sue iniziative più apprezzate dagli utenti: da questo momento potete infatti scaricare due nuovi giochi gratis, che potete provare da soli o insieme ai vostri amici per tutto il fine settimana.

Una selezione particolarmente interessante, dato che include anche un gioco sportivo prodotto in casa Electronic Arts. No, non si tratta di FIFA 23 (potete prenotare il suo successore, EA Sports FC 24, su Amazon), ma di un titolo pensato per i fan del baseball.

Super Mega Baseball 4 è infatti uno dei giochi gratuiti che potete scaricare già da questo momento, insieme all'intrigante Prison Architect.

In Super Mega Baseball 4 potrete impersonare le più grandi leggende di questo sport, con dinamiche di gioco coinvolgenti e uno stile arcade adatto anche a chi non è particolarmente pratico: un titolo dunque ideale con cui divertirsi durante il fine settimana, dato che non è necessario alcun acquisto aggiuntivo.

In Prison Architect dovrete invece impegnarvi nella costruzione del miglior penitenziario al mondo, necessario per contenere i criminali più spietati che si siano mai visti: potrete però scegliere di impersonare anche voi un detenuto e tentare la fuga dalla vostra o da tante altre prigioni costruite dagli utenti di tutto il mondo.

Per poter provare questi nuovi giochi gratis del weekend sarà necessario soltanto avere a disposizione un account Steam: potete avviare il download dirigendovi direttamente alle seguenti pagine ufficiali.

Se vorrete continuare a giocarci anche dopo il termine della prova gratuita, vi segnaliamo che entrambi i giochi sono attualmente disponibili in sconto fino al 20 luglio, rispettivamente all'80% e al 30% in meno.

E se avete voglia di provare altri giochi gratis su Steam, vi ricordiamo che nelle scorse giornate sono stati proposti ben 4 titoli free-to-play a tema horror.

Se siete invece alla ricerca di giochi "completi" da scaricare sui vostri dispositivi, vi ricordiamo di controllare l'ultimo omaggio settimanale di Epic Games Store e il nuovissimo regalo di Prime Gaming.