Prime Gaming, disponibile il nuovo gioco gratis di luglio

Da questo momento potete riscattare un nuovo gioco gratis su Prime Gaming, disponibile esclusivamente per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di casa Amazon.

Ricordiamo che il servizio in abbonamento offre infatti numerosi vantaggi, alcuni dei quali riservati nello specifico ai giocatori: non solo potrete riscattare diversi bonus per i vostri titoli preferiti, ma avete la possibilità di riscattare nuovi giochi gratuiti ogni settimana (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Si tratta del secondo titolo in regalo per questa settimana, dopo che pochi giorni fa era stato offerto uno degli adattamenti più amati di Star Wars per festeggiare il Prime Day.

Il nuovo gioco gratuito di luglio offerto da Prime Gaming, riscattabile già da ora, è Nairi Tower of Shirin: un'affascinante avventura grafica adatta ai giocatori di ogni età, con una bella storia e diversi enigmi da risolvere.

Una produzione dunque rilassante con cui divertirsi durante l'estate, che non richiederà alcun costo aggiuntivo: una volta riscattato, potrete scaricarlo tramite l'apposita Amazon Games App, dove resterà disponibile per sempre.

Per poterlo aggiungere alla vostra raccolta, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente link, fare clic sul pulsante "Ottieni gioco" e seguire le istruzioni su schermo: naturalmente, sarà necessario essere iscritti ad Amazon Prime per poter usufruire dell'offerta.

La promozione terminerà ufficialmente il 16 agosto 2023: come di consueto, avrete dunque 33 giorni di tempo per poterlo riscattare, a partire da oggi.

Il prossimo fine settimana sarà disponibile un nuovo gioco gratuito, particolarmente affascinante se vi interessano le fiabe gotiche: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile.

Se avete ancora voglia di scoprire titoli gratuiti da scaricare sul vostro PC, vi ricordiamo che da poche ore è disponibile anche un nuovo omaggio su Epic Games Store: l'ultimo gioco gratis vi permetterà di costruire le più grandi reti ferroviarie mai viste.