Steam vi offre 3 sparatutto gratis per il fine settimana

Tornano anche per questo fine settimana i giochi gratuiti offerti da Steam, con cui potervi divertire per tutto il weekend senza dover effettuare alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Come sempre, vi ricordiamo che è necessario avere soltanto un account su Steam per aderire a questa iniziativa, senza aver bisogno di alcun tipo di abbonamento o altro tipo di operazioni particolari.

Questo fine settimana è dedicato interamente agli sparatutto in prima persona, anche se con tematiche decisamente differenti: da questo momento potete infatti provare gratuitamente Deep Rock Galactic, GTFO e Hell Let Loose, da soli o in compagnia dei vostri amici su Steam.

Deep Rock Galactic è un FPS cooperativo a tema fantascientifico, in cui interpreterete dei tostissimi nani spaziali in grotte generate proceduralmente, alla ricerca di risorse estremamente preziose... ma pur sempre abitate da grandi pericoli.

Restiamo in tema di cooperazione con lo sparatutto GTFO, ma questa volta con una tematica horror: sarà indispensabile collaborare in squadre da 4 giocatori per riuscire a scendere i diversi livelli del Complesso, facendo attenzione a non svegliare i Dormienti.

Infine, Hell Let Loose è uno sparatutto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e con ben 100 giocatori in contemporanea: potrete affrontare alcune delle più celebri battaglie combattute sul fronte occidentale con un incredibile livello di coinvolgimento e quel giusto pizzico di strategia in tempo reale.

Ricordiamo che questo titolo è disponibile anche su Xbox Game Pass (lo trovate in sconto su Amazon), ma solo per questo fine settimana potrete provarlo gratis anche su Steam.

Tutti e 3 i nuovi giochi gratuiti del weekend di Steam sono già disponibili per il download da questo momento: non dovete fare altro che dirigervi ai seguenti link ufficiali e fare clic sul pulsante "Avvia gioco", dopo aver effettuato naturalmente il login con il vostro account.

Ovviamente tutte le nuove prove gratuite resteranno valide solo per questo fine settimana, ma se vorrete continuare a giocarci dopo il weekend potrete approfittare di alcuni speciali sconti.

