Prime Gaming, disponibili 4 nuovi giochi gratis di giugno

Tornano anche questo weekend i nuovi giochi gratis offerti da Prime Gaming: questa volta il servizio in abbonamento ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti ben 4 titoli da riscattare e scaricare su PC.

Ricordiamo che uno dei numerosi vantaggi offerti da Prime è proprio la possibilità di riscattare diversi giochi gratis ogni mese, con una distribuzione che avviene su cadenza settimanale (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Da questo momento potete dunque aggiungere alla vostra raccolta Everdream Valley, MythForce, Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread e Projection: First Light, ovviamente tutti disponibili senza ulteriori costi aggiuntivi.

Everdream Valley è un simulatore di fattoria 3D con un pizzico di magia: oltre alle normali gestioni per tenere in salute frutta e verdura e mantenere sani i vostri animali, di notte sognerete di essere uno dei vostri animali, con tanto di minigiochi da provare.

MythForce è invece un dungeon crawler in prima persona con uno stile grafico ispirato ai cartoni animati che spesso ci capitava di vedere il sabato mattina: esplorerete un castello del male in continua evoluzione, con avventure uniche e tantissime armi e stregonerie da padroneggiare.

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread, oltre ad avere un nome completo particolarmente lungo, è un metroidvania 2D ispirato ai film action degli anni '80: dovrete potenziare continuamente le vostre armi ed esplorare un'isola paradisiaca, che nasconde il piano di uno scienziato pazzo pronto a dominare il mondo.

Projection: First Light è infine un'interessante avventura indie inclusiva che ci accompagna in un suggestivo viaggio a scoprire l'evoluzione del teatro delle ombre, con immagini suggestive e una colonna sonora realizzata interamente con strumenti antichi utilizzati proprio durante questi spettacoli.

Everdream Valley e Projection: First Light possono essere scaricati direttamente tramite l'app Amazon Games. MythForce e Blast Brigade richiederanno invece rispettivamente un account su Epic Games Store e GOG, ma senza alcun acquisto necessario.

Potete procedere immediatamente al riscatto dei vostri nuovi giochi gratis dirigendovi semplicemente ai seguenti link diretti:

Avrete tempo fino al 17 luglio per riscattare MythForce, fino al 14 agosto per riscattare Blast Brigade e fino all'11 settembre per aggiungere Everdream Valley e Projection First Light alla vostra collezione.

Questi 4 titoli dovrebbero tecnicamente aver già concluso la line-up di giochi gratis di giugno offerti su Prime Gaming, ma il servizio ci ha abituato negli scorsi mesi ad omaggi a sorpresa non annunciati.

Qualora dovessero emergere ulteriori titoli distribuiti in regalo nelle prossime settimane, vi informeremo come sempre tempestivamente sulle nostre pagine.