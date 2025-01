Steam vi offre 3 nuovi giochi gratis per il fine settimana: c'è Diablo 4

Anche questo fine settimana è arrivato il momento di divertirsi su Steam senza dover spendere neanche un centesimo, grazie ai giochi gratis offerti a tempo limitato per il weekend.

A differenza di altre promozioni disponibili sullo store, i titoli presenti in questa raccolta non resteranno vostri per sempre, ma potranno essere giocati dall'inizio alla fine per tutta la durata del weekend: un bel modo di concludere dunque la settimana, da soli o in compagnia dei vostri amici.

I nuovi giochi gratuiti offerti da Steam per questo weekend sono Diablo 4, Necesse e Humankind, già disponibili da adesso per il download sui vostri PC e su Steam Deck.

Il titolo che spicca in particolar modo è indubbiamente Diablo 4, l'ultimo capitolo della leggendaria saga action RPG di Blizzard: sebbene sia disponibile anche nell'abbonamento Xbox Game Pass (che trovate su Amazon), questa prova gratuita vi darà l'opportunità di testarlo anche senza alcun tipo di iscrizione.

Anche Necesse ha dimostrato di essere un titolo particolarmente apprezzato dalla community di Steam, dato che le recensioni positive hanno una media complessiva del 94%: si tratta di un sandbox 2D con mondi infiniti e generati proceduralmente.

Humankind è invece uno strategico a turni che vi permetterà di riscrivere la storia, dando forma a una civiltà che diventerà un impero.

In occasione di questo test gratuito, potete anche riscattare temporaneamente un DLC senza dover spendere alcun centesimo, dirigendovi al seguente indirizzo. Sarà tuttavia necessario aver acquistato il gioco completo, prima di poter approfittare dell'offerta.

Potete scaricare i vostri nuovi giochi gratuiti del weekend di Steam dirigendovi direttamente alle rispettive pagine ufficiali, che trovate qui di seguito per vostra comodità:

L'unico requisito necessario è avere un account su Steam: per questo motivo potrete segnalare queste offerte anche ai vostri amici per divertirvi insieme durante il fine settimana.

Ovviamente, ricordatevi che dall'inizio della prossima settimana le prove non saranno più disponibili.

E restando in tema di omaggi gratuiti su Steam, non dimenticatevi di riscattare alcuni giochi prima che sia troppo tardi: un piccolo "simulatore di furti" e una deliziosa avventura disegnata a mano.