Un gioco disegnato a mano è gratis, su Steam, ma per poco

Se siete alla ricerca di un’esperienza breve ma intensa per il weekend, Steam ha una sorpresa per voi.

Towaga: Among Shadows è disponibile gratuitamente per il download e sarà vostro per sempre, ma solo se lo riscattate prima della sua imminente rimozione dal catalogo.

Lanciato nel 2020 e sviluppato da Sunnyside Games, Towaga: Among Shadows è un action-adventure disegnato a mano, dove i giocatori vestono i panni di un guardiano della luce impegnato a combattere orde di nemici in un mondo suggestivo (via GamingBible).

Definito come un gioco breve e intenso, Towaga offre un gameplay arcade con una durata media di circa 3 ore, ma arricchito da modalità di gioco alternative, sfide sempre nuove e una classifica per confrontarsi con altri giocatori.

Tra oggetti, reliquie e incantesimi da sbloccare, questo titolo è perfetto per chi cerca azione frenetica e un’esperienza visivamente affascinante.

Nonostante il suo status di gioco di nicchia, Towaga: Among Shadows ha ottenuto recensioni "molto positive" su Steam, grazie al suo stile unico, alle grafiche disegnate a mano e a una colonna sonora immersiva.

Un giocatore ha sottolineato: «Questo gioco merita più attenzione. Grafica stupenda, ottima soundtrack e un gameplay bilanciato. Altamente sottovalutato.»

Perché affrettarsi a scaricarlo? La ragione più urgente per non perdere questo titolo risiede nelle parole degli sviluppatori.

Sunnyside Games ha annunciato che, a causa della scadenza dei diritti di pubblicazione, Towaga: Among Shadows sarà presto rimosso definitivamente da Steam:

«Grazie per aver fatto parte dell’avventura di Towaga. È stato un viaggio incredibile e siamo grati per il vostro supporto.»

Scaricandolo ora da questo indirizzo, il gioco resterà per sempre nella vostra libreria, senza alcun costo.

La sua rimozione ci ricorda quanto sia fragile il patrimonio culturale dei videogiochi indipendenti, spesso soggetto a logiche di mercato e diritti che ne limitano la disponibilità.

