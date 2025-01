Diventate maestri del furto con il nuovo gioco gratis di Steam

È sempre bello giocare senza spendere un euro, e quando Steam ci regala un nuovo gioco gratis è cosa buona e giusta.

La piattaforma di Valve, autori di Half-Life (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Il titolo che Steam vi offre gratis a partire da oggi è Mini Thief, un gioco in pixel art in stile Hotline Miami in cui però dovrete esibirvi in grandi furti.

Ecco la descrizione di Mini Thief:

«Riesci a scappare con il bottino? Gioca nei panni del Ladro Maestro e ruba il più possibile. Svaligia case per ottenere un bottino buono buono ma, attenzione, non farti prendere!. »

In Mini Thief, il vostro obiettivo è semplice ma pieno di insidie: dovete svaligiare case, raccogliere oggetti di valore e fuggire prima che qualcuno vi scopra. Ogni nuovo livello aumenta la difficoltà, mettendo alla prova la vostra abilità nel rubare senza farvi notare. Più alto è il livello, maggiore sarà il bottino che potrete ottenere, ma la posta in gioco cresce di pari passo.

L'adrenalina cresce mentre vi infilate furtivamente tra le stanze, cercando oggetti da rubare che possano essere scambiati con denaro. Ma fate attenzione! Non dovete solo rubare, ma anche evitare che il proprietario della casa vi scopra. Se venite beccati, perderete non solo il bottino, ma anche i soldi accumulati durante il gioco. Ogni mossa deve essere calcolata, ogni passo deve essere discreto. La fuga è l’unica salvezza!

Avete poco tempo per scaricarlo, però, e lo potete fare facilmente gratis a questo indirizzo.

A proposito di giochi gratis, non dimenticate quelli che arrivano ogni settimana tramite Epic Games Store: li trovate qui.