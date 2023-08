Steam, tra i giochi gratis del weekend c'è un'esclusiva Xbox

Da questo momento sono ufficialmente disponibili su Steam i nuovi giochi gratuiti del fine settimana: anche per questo weekend, lo store di casa Valve vi offre la possibilità di provare alcuni titoli selezionati senza alcun costo aggiuntivo.

Non è necessario effettuare alcun acquisto per approfittare di queste occasioni: l'iniziativa è valida per tutti coloro possiedano un account Steam.

Advertisement

Questo weekend lo store ha deciso di proporre ai suoi utenti due grandi avventure in cooperativa, perfette dunque per radunare i vostri amici su PC: tra queste vi è anche un'esclusiva di Xbox Game Studios, disponibile dunque anche sulle console di casa Microsoft tramite l'abbonamento Game Pass (lo trovate su Amazon).

Per tutto l'attuale fine settimana potete infatti provare senza dover spendere un centesimo State of Decay 2: Juggernaut Edition e For The King. Due esperienze cooperative molto diverse, ma entrambe molto divertenti per passare un weekend in compagnia.

Come abbiamo accennato più volte, tutte le prove gratuite saranno valide per 3 giorni a partire da adesso: significa che avrete tempo fino a lunedì per poterle scaricare sui vostri PC o Steam Deck, dato che sono entrambi compatibili con la console ibrida di casa Valve.

Per avviare i download non dovrete fare altro che dirigervi alle pagine ufficiali, che per comodità vi allegheremo qui di seguito, e fare clic sui rispettivi pulsanti "Avvia gioco": questo darà inizio alla vostra prova completa dei titoli in omaggio.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare su Steam, nelle scorse giornate vi abbiamo segnalato alcuni free-to-play molto interessanti: un RPG MMO molto particolare e un titolo ispirato ad Assassin's Creed Black Flag.

Ma se questi omaggi non dovessero bastarvi, vi ricordiamo che su Epic Games Store potete riscattare da questo momento un intrigante strategico in tempo reale.