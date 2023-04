Quantum Break ha avuto finalmente il suo atteso lieto fine

Quantum Break è stato al centro di una vicenda davvero surreale perché, qualche settiman fa, l'esclusiva Xbox è stata rimossa da Xbox Game Pass e da tutti gli store digitali.

All'inizio si pensava che la rimozione avrebbe riguardato soltanto l'abbonamento, ma poco dopo si è scoperto che, in quel frangente, il titolo era acquistabile solamente in versione fisica (come su Amazon).

Advertisement

Advertisement

La notizia arrivata all'inizio del mese aveva fatto un po' di scalpore perché, sebbene Quantum Break abbia sicuramente i suoi anni alle spalle, è comunque un titolo rimasto nell'immaginario.

Per fortuna Remedy aveva promesso che il gioco sarebbe tornato molto presto su Xbox Game Pass e negli store digitali. E, effettivamente, così è stato.

Quantum Break era stato rimosso dalle piattaforme per dei problemi relativi a delle licenze di alcune canzoni presenti nel gioco. Una piccola emergenza che è rientrata, come riporta Gamespot.

Ora sembra che i problemi di licenza siano stati risolti e il gioco sia nuovamente disponibile su Microsoft Store, Steam e Game Pass, come hanno fatto notare alcuni utenti online.

Il ritorno dell'action di Remedy sarà l'occasione anche per rivedere, seppur virtualmente, Lance Reddick per l'ultima volta.

L'attore è infatti venuto a mancare alcune settimane fa e, insieme ad una fulgida carriera al cinema e in televisione, Reddick è stato protagonista anche di alcuni dei nostri videogiochi preferiti.

Proprio Remedy, per altro, di recente ha rivoluzionato sé stessa. Precisamente la sua identità, con un logo inedito che racconta la nuova vita che attende lo studio di sviluppo.

Ecco come, e perché, un logo rappresenta il futuro degli autori di Control, Alan Wake e Quantum Break, ovviamente.

Alan Wake 2, a questo proposito, sembra in dirittura d'arrivo stando alle ultime dichiarazioni di Remedy, e non vediamo onestamente l'ora di giocarci prima o poi.