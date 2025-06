Ve lo siete dimenticato, lo so e non ve ne faccio una colpa, ma Prince of Persia Remake è ancora in sviluppo e non dovremmo preoccuparci troppo.

Questo è almeno quello che ha voluto dichiarare il team di sviluppo tramite il profilo pubblico di Prince of Persia su X. Nella giornata di oggi, infatti, è arrivato un piccolo aggiornamento per i fan.

Il quale segue quello dello scorso maggio, in cui il team aveva rassicurato la community pur non dando delle novità rilevanti rispetto al progetto scomparso nel nulla.

«Sì, siamo ancora profondamente immersi nel gioco», esordisce Ubisoft:

«Esplorando, costruendo e assicurandoci che le sabbie si muovano con uno scopo. Questo gioco è realizzato da un team che ci tiene davvero, e stanno mettendo il cuore (e molto caffè) in ogni passaggio. Grazie per averci supportato.»

Tuttavia, oltre a un nuovo artwork presumibilmente relativo a Prince of Persia Remake, non ci sono stati altri aggiornamenti reali.

Anche perché Ubisoft ha colto l'occasione per sponsorizzare un altro gioco:

«Mentre lo sviluppo continua dietro le quinte, c'è un'altra avventura che ti aspetta proprio ora: The Rogue Prince of Persia — veloce, elegante e costruito con la stessa dedizione.»

Insomma, di Prince of Persia ce ne sono molti da giocare compreso quello di cui Ubisoft ha voluto smantellare il team nonostante il grande successo in termini di vendite.

The Rogue Prince of Persia è effettivamente un altro progetto interesante, che Ubisoft tiene ancora in vita mentre si aggiorna e si prepara all'uscita definitiva.