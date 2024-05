Steam vi regala un'avventura gratis, da subito

Steam vi offre da ora la possibilità di aggiungere al vostro account un nuovo gioco totalmente gratis, che resterà vostro per sempre senza dover spendere un singolo euro.

Questa volta lo store di casa Valve ha deciso di proporvi un'avventura molto speciale: si tratta di Tell Me Why, dagli autori di Life is Strange (che trovate su Amazon).

«Tell Me Why è il pluripremiato gioco di avventura a episodi di Dontnod Entertainment in cui due gemelli usano il loro legame soprannaturale per scoprire la verità sul loro passato tormentato» recita la descrizione ufficiale.

In questa storia profonda e ricca di mistero, i gemelli Tyler e Alyson Ronan si riuniscono e usano il loro legame soprannaturale per svelare i ricordi della loro bella ma tormentata infanzia. Ambientato in una magnifica cittadina dell'Alaska, Tell Me Why presenta personaggi realistici, tematiche profonde e scelte avvincenti.



Man mano che rievochi i ricordi del passato, le tue scelte influiranno sul rapporto tra i gemelli, determinando la forza del loro legame e dando forma al corso della loro vita.



L'emozionante primo episodio di Tell Me Why è disponibile ora gratuitamente!