Steam potrebbe arrivare su Xbox: c'è un nuovo indizio

Nelle scorse giornate vi avevamo segnalato report che suggerivano una rivoluzione imminente per le prossime console Xbox: un'esperienza più simile ai PC, che potrebbe portare all'inclusione degli store più popolari per i giocatori su computer.

Phil Spencer da tempo sogna di riuscire a permettere ai giocatori Xbox di accedere alla maggior parte dei negozi digitali, incluso soprattutto Steam, con le nuove console che potrebbero andare in tale direzione.

Un ulteriore indizio in tal senso potrebbe essere arrivato dalla stessa Microsoft: come segnalato da The Verge, la casa di Redmond aveva infatti pubblicato un'immagine che svelava la nuova interfaccia per l'app PC, attualmente in lavorazione.

Tuttavia, nell'immagine era presente anche un'opzione per filtrare i giochi installati provenienti da Steam: un evidente errore che ha portato Xbox a rimuovere prontamente l'immagine dal blog, non prima di essere ovviamente salvata e ricondivisa sul sito ufficiale di The Verge.

La stessa interfaccia è stata mostrata non solo su PC, ma anche su tablet e dispositivi handheld, il che sembra suggerire l'intenzione di integrare tutti gli store più importanti come Steam all'interno dell'esperienza Xbox.

Se questa novità venisse confermata, potrebbe rappresentare un indizio anche in vista della chiacchieratissima Xbox portatile, che idealmente potrebbe essere in grado di farci accedere contemporaneamente ai giochi console e PC, grazie anche all'abbonamento Game Pass Ultimate (che trovate scontato su Amazon).

Ovviamente resta in piedi l'ipotesi che possa essersi trattato di un semplice errore durante la creazione dell'immagine mock-up, anche se la ritengo una teoria abbastanza improbabile.

Detto ciò, dato che mancano ancora conferme ufficiali, non posso fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità o chiarimenti ufficiali.

