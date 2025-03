PC handheld Xbox: tutto quello che sappiamo su Project Kennan

Sapevamo già che il 2025 sarebbe stato un anno importante per i PC handheld, ma era difficile prevedere che lo sarebbe stato perché avremmo avuto anche Xbox in prima persona pronta a tuffarsi in questo segmento – da sempre molto amato da Phil Spencer.

Come anticipato da Windows Central e da The Verge, infatti, il gigante Microsoft sta collaborando con ASUS per creare un suo PC handheld, conosciuto con il nome in codice di Project Kennan. In questo articolo, facciamo il punto su tutti i dettagli già noti resi noti dalle due testate, oltre a ragionare su ciò che il mercato ci suggerisce in merito a lancio e specifiche.

L'evoluzione del mercato dei dispositivi portatili da gaming

Negli ultimi anni, il mercato dei dispositivi portatili da gaming ha visto una rinascita impressionante. Dopo il successo della Nintendo Switch, che ha dimostrato l'appetito dei consumatori per esperienze di gioco portatili di alta qualità, Valve ha rivoluzionato il settore con Steam Deck, dimostrando che anche i giochi PC potevano essere portati in mobilità con prestazioni soddisfacenti.

Questo ha scatenato una corsa da parte di numerosi produttori per entrare in questo promettente segmento di mercato, dove Deck ha segnato in pratica un primo e un dopo nel mondo PC.

ASUS ha lanciato ROG Ally, Lenovo ha risposto con Legion Go, MSI ha presentato Claw – solo per citare le più note e non scomodare anche Acer e Zotac, o le longeve Ayaneo e OneX.

Ora, anche Microsoft vuole la sua fetta di questa torta in espansione, ma con un approccio diverso: invece di progettare un dispositivo completamente autonomo, ha scelto di collaborare con un produttore hardware già esperto nel settore. E, dopotutto, il sistema operativo di tutto questo lo ha già in casa e al CES dello scorso gennaio ha promesso di migliorarlo proprio per il gaming: Windows.

PC handheld di Xbox: cos'è Project Kennan e chi lo produce?

Project Kennan è un dispositivo portatile da gaming basato su Windows, simile ad ASUS ROG Ally o a Lenovo Legion Go. La novità è che sarà prodotto da ASUS in collaborazione con Microsoft, unendo il design caratteristico di ASUS con elementi tipici dello stile Xbox, come impugnature più prominenti e un pulsante dedicato alla guida Xbox. A quanto emerge, non è peregrino immaginarlo come una sorta di ROG Ally "Xboxizzata" nei dettagli.

Secondo fonti attendibili, infatti, il nuovo dispositivo combinerà l'estetica di ASUS con convenzioni di design più tipiche di un dispositivo Xbox. La cosa interessante è che, come ricorderete, lo scorso anno ASUS ha lanciato una versione potenziata di ROG Ally, la sua Ally X, mentre non abbiamo ancora notizie di una potenziale Ally 2. Che possa essere questa in collaborazione con Xbox? O forse vedremo sul mercato sia l'handheld di Xbox che una futura ROG Ally 2? Difficile al momento saperlo.

PC handheld Xbox e giochi compatibili

È importante chiarire che Project Kennan sarà essenzialmente un PC Windows, il che significa che non sarà in grado di eseguire nativamente la maggior parte dei giochi della libreria Xbox. Solo i titoli che rientrano nel programma Xbox Play Anywhere funzioneranno come acquisto unico tra Xbox One, Series X|S e Kennan, proprio come accade con ASUS ROG Ally o Lenovo Legion Go, o con qualsiasi altro sistema Windows.

Per fare un esempio pratico, se avete comprato Starfield su Xbox, vi risulterà già acquistato anche su Microsoft Store per Windows, ma se avete comprato Tekken 8 su Xbox Store, non risulterà già acquistato su Microsoft Store per Windows.

Gli utenti potranno accedere ad alcuni giochi esclusivi Xbox tramite Xbox Cloud Gaming, ma saranno limitati principalmente a ciò che è disponibile su Xbox Game Pass Ultimate. Chiaramente, se avete l'abbonamento potrete anche giocare i giochi di PC Game Pass, che sono pensati per essere scaricati e fruiti proprio su sistema Windows – anche qui, come già accade con gli altri PC handheld che montano Windows.

Vale la pena sottolineare che, essendo un dispositivo Windows, Kennan supporterà nativamente altri store di giochi come Steam, Battle.net, GOG e launcher come Riot Client e HoYoverse. Questa flessibilità rappresenta uno dei principali vantaggi rispetto a console portatili più chiuse: andando di client in client e di store in store, potrete trovare prezzi più convenienti rispetto a quando siete costretti ad acquistare da un'unica piattaforma.

Secondo Windows Central, Microsoft sta lavorando per portare più giochi Xbox su Windows attraverso un'importante spinta per Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming, ma resta da vedere quanti dei migliaia di giochi legati alla piattaforma Xbox potranno essere trasferiti tecnologicamente o legalmente.

Inoltre, ribadisco che al CES 2025 Microsoft aveva anche affermato che entro l'anno ci sarebbero state novità per l'uso puramente gaming di Windows, dal momento che utilizzarlo in modalità desktop su dispositivi che non sono pensati per mouse e tastiere – come i PC handheld, appunto – è spesso faticoso e per niente godibile.

Fascia di prezzo e posizionamento sul mercato

Sebbene i prezzi definitivi non siano ancora stati fissati, le fonti indicano che Project Kennan si posizionerà in una fascia di prezzo intermedia: Jez Corden su Windows Central parla di un prezzo compreso tra $499 e $599, che probabilmente si tradurrà in qualcosa tra i 599€ e i 699€. Costerà più del modello entry-level di Steam Deck, insomma, ma meno della prima Legion Go o della potente ROG Ally X. Questo, chiaramente, a meno che la delirante questione dei dazi e delle tassazioni che si sta avventando sul mercato statunitense (e dal mercato statunitense, soprattutto), non rimescoli completamente le carte.

Sempre secondo Corden, è anche plausibile che vengano lanciati modelli con diverse specifiche, come accaduto ad esempio con ROG Ally (commercializzata con Z1 o Z1 Extreme, e con tagli di SSD diversi). Al momento, però, non si hanno informazioni su quali dovrebbero essere queste specifiche. Tuttavia, i leak sulla fascia di prezzo ci suggeriscono qualcosa su cosa avremo sotto la scocca...

Specifiche tecniche

Sebbene le specifiche esatte non siano ancora state confermate, è probabile che Project Kennan utilizzi uno dei nuovi chipset AMD Z2 annunciati al CES. Considerando la fascia di prezzo prevista, simile al modello base Legion Go S, è possibile che Kennan monti il chipset Z2 Go piuttosto che lo Z2 Extreme, che è invece di fascia alta.

È anche vero che al CES venne ribadito che AMD avesse creato lo Z2 G0 specificamente per Legion Go S, quindi rimane da chiarire se questo permetterebbe all'APU di sbarcare su prodotti concorrenti. In alternativa, il PC handheld di Xbox potrebbe "accontentarsi" dello Z2 base. Difficile, invece, per la fascia di prezzo, immaginare che monti lo Z2 Extreme, che sarà sicuramente destinato ai dispositivi dai 700-800€ in su.

AMD Ryzen Z2 Go Specifiche

4 core, 8 thread

Frequenza di boost massima fino a 4,3 GHz

10 MB di cache

TDP configurabile 15-30w

12 core grafici

Per confronto, ecco le specifiche di altri chip della serie.

AMD Ryzen Z2 Extreme (2025)

8 core, 16 thread

Fino a 5,0 GHz di boost massimo

24 MB di cache

TDP configurabile 15-35w

16 core grafici

AMD Ryzen Z2 (2025)

8 core, 16 thread

Fino a 5,1 GHz di boost massimo

24 MB di cache

TDP configurabile 15-30w

12 core grafici

AMD Ryzen Z1 Extreme (2023)

8 core, 16 thread

Fino a 5,1 GHz di boost massimo

16 MB di cache

TDP configurabile 9-30w

12 core grafici

Quindi cosa aspettarsi dall'APU del PC handheld di Xbox?

Se utilizzasse effettivamente lo Z2 Go, Kennan sarebbe meno potente dei dispositivi con Z1 Extreme come ASUS ROG Ally e il Legion Go attuali. Le prestazioni sarebbero più paragonabili a quelle di Steam Deck, risultando adatto principalmente per giochi 2D, indie o comunque AAA meno recenti.

Dalla mia prova con Legion Go S, posso dire che l'APU non risparmia quanto dovrebbe sulla batteria (anzi, il TDP sta spesso sopra i 25W pur non riuscendo a garantire performance stabili sulle uscite più recenti e pesanti, come Avowed o Kingdom Come Deliverance II), ma se la cava meglio con giochi più datati, come Control, Metal Gear Solid V o perle più piccole come Hades II.

Il vero problema veniva più che altro da Windows: su Legion Go S la pesantezza del sistema operativo azzoppava un po' tutta l'esperienza di gioco con Z2 Go, al punto che i giochi girano molto meglio e più stabilmente sull'APU proprietaria di AMD che è stata costruita per Steam Deck – che ha tecnologie simili ma leggermente inferiori a quelle dello Z2 Go.

Sembra plausibile, insomma, che una versione economica del PC handheld di Xbox possa venire proposta con Z2 o Z2 Go, mentre magari la fascia alta pensata anche per giochi AAA recenti potrebbe atterrare su Z2 Extreme – che sicuramente sarà montato entro fine anno anche da Legion Go 2.

Data di lancio prevista e integrazione con Windows

Il dispositivo potrebbe essere rivelato quest'estate, con un lancio previsto per la fine del 2025.

Come dicevamo poc'anzi, Microsoft sta lavorando intensamente su Windows per rendere questo dispositivo il più simile possibile a un'esperienza "Xbox". Ad esempio, secondo Windows Central l'azienda sta ricostruendo e riorganizzando le app Xbox per migliorarne l'usabilità, in particolare su piccoli schermi.

L'Xbox Game Bar in effetti ha già ricevuto un aggiornamento questa settimana per rinnovare il suo stile visivo, ora molto più vicino a quanto vediamo sulle console Xbox, che non al mondo Windows.

Il futuro: Microsoft produrrà anche una sua console portatile?

Secondo le indiscrezioni, Microsoft starebbe comunque lavorando al proprio dispositivo portatile Xbox per il gaming, con una possibile finestra di lancio prevista per il 2027. Questa mossa avrebbe senso, considerando che decine di milioni di giocatori possiedono giochi digitali Xbox che possono funzionare solo su un dispositivo puramente Xbox.

Sappiamo dalle recenti indiscrezioni che di certo Xbox e Windows convergeranno in futuro, avvicinando i due mondi che ricadono sotto il cappello di Microsoft, ma a quanto pare questo potrebbe accadere non solo con una PC handheld in collaborazione con ASUS e con la futura console domestica attesa per il 2027, ma anche per una futura console handheld tutta made in Xbox – a sua volte prevista per il 2027, secondo Jez Corden.

Sarà interessante, in quel caso, immaginare un'esperienza puramente console aperta anche ad altri store che girano su Windows. Se così sarà, il futuro di Xbox permetterà ai giocatori di scegliere con grande libertà se e dove comprare i loro giochi, o se abbonarsi a Game Pass per fruirli on demand.

Per il momento, comunque, parliamo di ciò che è più prossimo, e cioè di Project Kennan, che arriverà già quest'anno. In che modo avrà un impatto sul mondo dei PC handheld, sia per ASUS, che per Xbox che per l'usabilità di Windows, sarà tutto da scoprire.-