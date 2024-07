Steam offre uno shoot'em'up nostalgico e hardcore, ancora per qualche ora

Una nuova interessante promozione di NukGames vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di Burning Skies Arcade, un titolo ispirato agli shooter di qualche decade fa, gratuito e senza fine, che vi trasporterà nell'epoca delle macchine arcade, ma con grafica e gameplay modernizzati.

Perfetto per quei momenti in cui avete bisogno di un divertimento veloce, Burning Skies Arcade è gratuita lettera d'amore ai giochi arcade degli anni '80, ispirato a classici come 1942, River Raid, Raiden e molti altri.

Ecco la descrizione di Burning Skies Arcade:

«Il tenente Blitz ha assediato la città, ed è tuo compito distruggere le sue truppe. Spara, schiva e potenzia il tuo jet e prova ad affrontare questa sfida! Burning Skies è uno shmup retrò gratuito e senza fine, che ti riporterà all'era delle macchine arcade, con grafica e gameplay modernizzati!»

I giocatori affronteranno ondate di nemici che esplodono al passaggio dell'astronave, dovranno migliorare il jet ed equipaggiarlo con una delle molteplici armi disponibili. Il tutto per sconfiggere il tenente Blitz, una potente macchina da guerra, e l'esercito del generale Bloodmester.

Non mancano ovviamente una bella grafica voxel 3D, gameplay infinito generato proceduralmente, vari nemici unici, armi e una boss fight molto impegnativa, musica originale e la possibilità di rivivere l'emozione dei giochi arcade.

Dovrete essere veloci per riscattare Burning Skies Arcade, perché il titolo sarà gratis ancora per qualche ora e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

