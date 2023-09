Steam offre un gran gioco a circa 3 euro, ma per poco

Un gioco molto apprezzato su Steam è offerto a poco più di 3 euro, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Più precisamente, l'offerta è disponibile solo fino al prossimo 9 settembre. Inoltre, l'offerta proviene da Fanatical e fa parte del più ampio Build Your Own Super Summer Bundle, che consente agli utenti di Steam di scegliere un gioco da un elenco selezionato e di ottenerlo a prezzo scontato.

Stiamo parlando di FAR: Lone Sails di Okomotive e Assemble Entertainment (via ComicBook).

Su Steam, il 94% delle quasi 14.000 recensioni degli utenti valuta positivamente il gioco, che trovate qui, assegnandogli la valutazione "Molto positiva", la seconda più alta che si possa ottenere.

Tuttavia, se si filtrano le recensioni degli utenti in base a quelle "recenti", si raggiunge un tasso di positività del 96%, che conferisce al gioco la valutazione più alta possibile, che male non è.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Attraversa un fondo marino arido cosparso dai resti di una civiltà in decadimento. Manda avanti il tuo originale vascello, supera numerosi ostacoli e sopporta condizioni climatiche avverse. Fin dove riuscirai ad arrivare? Che cosa troverai?

Uscito nel 2018, Far: Lone Sails vanta punteggi Metacritic che arrivano a 88, che variano a seconda della piattaforma.

Nel frattempo, se vi piace il gioco in questione, potete anche provare la demo gratuita e anche dare un'occhiata al suo sequel, Far: Changing Tides, uscito a marzo 2022.

Entrambi i giochi sono inoltre "verificati" su Steam Deck, il che significa che Valve li ha testati per assicurarsi che funzionino come sulla sua piattaforma portatile.

Restando in tema, su Steam potete mettere mano ad altri sei titoli da provare in forma assolutamente gratuita: eccoli, con link per il download.

