Steam, 6 giochi gratis da provare ora

Settembre ha ormai preso il via e con lui sono disponibili altri 6 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam, da provare senza spendere un euro.

La notizia arriva ad alcuni giorni di disyanz da un altro gioco gratis disponibile su Steam, una visual novel fantasy davvero molto originale.

Senza contare anche gli ultimi sei titoli gratis che vi abbiamo suggerito solo una manciata di giorni fa, per non farvi mancare nulla.

Ora, come riportato anche su GamingBible, è il turno di elencarvi altri sei titoli da provare con mano gratis. Eccoli, poco sotto, con tanto di link al seguito.

Marvel SNAP è senza dubbio il gioco di cui avrete più sentito parlare, visto che ora è sbarcato su Steam (qui). Sviluppato da Second Dinner Studios, è un gioco di carte collezionabili che vi permette di riunire una squadra dei vostri eroi e cattivi preferiti.

A seguire, Daisho: Survival of a Samurai, creato da Colossi Games, è un gioco di ruolo d'azione che utilizza anche meccaniche survival e di costruzione di villaggi (qui).

Se siete più amanti degli sparatutto, vi consigliamo di dare un'occhiata a Road to Top G (qui), un gioco indie in cui dovrete "sopravvivere a ondate di zombie, raccogliere i bonus e molto altro. Versus Vampire è invece un titolo multiplayer che vi vedrà impegnati in una guerra tra umani e vampiri (qui).

Appassionati di roguelite? Il prologo di Summum Aeterna è disponibile in anteprima (qui), dandovi modo di provare a un roguelite frenetico ispirato al Metroidvania Aeterna Noctis.

Infine, Fight! Olyn Island completa il quadro. Sviluppato da Hoxi Games, questo gioco di strategia multigiocatore è una nuova versione degli scacchi (qui).

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

