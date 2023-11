Steam, altri sei giochi gratis da provare subito

Da ora sono disponibili ben 6 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam, senza spendere un centesimo.

La notizia arriva a breve distanza da altri sei giochi gratis che vi abbiamo fatto scoprire solo pochi giorni fa.

Senza contare anche altri 8 titoli da provare gratuitamente, segnalati sempre sulle nostre pagine.

Ora, abbiamo scovato altri giochi che potete provare con mano, gratuitamente, da subito:

Culture Warz - In un mondo non troppo dissimile dal nostro, i social hanno fatto marcire le menti delle masse trasformandole in zombie. Chi li sconfiggerà? Noi.

Destiny's Divid - Gioco di carte fantasy Hardcore PvP gratuito con sistemi di progressione e di ricompensa.

StrangerZ - un gioco horror di sopravvivenza multigiocatore, in cui impersoneremo lo "Straniero" insieme ai nostri compagni di squadra.

Grill on Wheels - Preparate, grigliate e servite deliziosi hamburger e gestite la vostra cucina mobile dinamica in VR.

Retro Combat - FPS casual, senza microtransazioni. Gioca online o con i bot con mitragliatrici, carri armati e aerei.

Planet S - gioco di strategia in tempo reale in cui l'obiettivo è colonizzare più pianeti possibili in un sistema solare per far progredire la propria civiltà.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

