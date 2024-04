Steam, nuovi giochi gratis del weekend tra survival e big Bethesda

Il nuovo weekend gratuito di Steam sembra fornire soltanto l'imbarazzo della scelta ai suoi utenti: da questo momento potete infatti scaricare ben 3 giochi gratis da provare per tutto il fine settimana, tutti molto interessanti e decisamente diversi.

Come sempre non avrete bisogno di effettuare alcun acquisto, ma solo di avere un account su Steam: un'operazione perfetta dunque per passare un weekend in compagnia dei vostri amici o in solitaria online, senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Grazie al celebre store di casa Valve potete scaricare gratuitamente a partire da oggi ARK Survival Ascended, The Elder Scrolls Online e Hearts of Iron IV, con prove complete valide fino all'inizio della prossima settimana.

ARK Survival Ascended è una reinvenzione in Unreal Engine 5 del celebre survival game con i dinosauri: dovrete esplorare un'isola misteriosa e fare del vostro meglio per adattarvi, anche addomesticando e allevando centinaia di creature preistoriche.

The Elder Scrolls Online è un MMORPG ambientato nello stesso mondo di avventure come Skyrim (trovate la Anniversary Edition su Amazon): potrete scegliere se giocare da soli o insieme ai vostri amici in un mondo persistente e in crescita, in cui dovrete cercare di salvare Tamriel dall'Oblivion.

Infine, Hearts of Iron IV è uno strategico che vi metterà a capo delle più grandi macchine da guerra della storia nella Seconda Guerra Mondiale: dovrete mettere alla prova le vostre abilità per riuscire ad avere la meglio contro i vostri avversari, costruendo vere e proprie potenze industriali.

Potete scaricare tutti i nuovi giochi gratis in prova del weekend di Steam già da questo momento: basterà dirigervi alle seguenti pagine ufficiali e avviare l'installazione facendo clic sul pulsante "Avvia gioco".

Se vorrete continuare a giocarci anche dopo la prova, sarà ovviamente necessario acquistare le versioni complete: cogliamo dunque l'occasione per segnalarvi che tutti e 3 i giochi sono attualmente disponibili con sconti rispettivamente del 20%, 75% e dell'80%.

E se siete alla ricerca di altri giochi gratis su PC, ma che possano restare vostri per sempre, vi raccomandiamo di dare un'occhiata agli omaggi settimanali di Epic Games Store e di Amazon Prime Gaming.