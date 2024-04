Prime Gaming, disponibili i primi 3 giochi gratis di aprile 2024

Il reveal dei giochi gratuiti di aprile 2024 si è fatto attendere abbastanza a lungo, ma nelle scorse ore Prime Gaming ha finalmente svelato una line-up impressionante con ben 12 giochi gratis da scaricare.

Come sanno ormai bene gli appassionati, si tratta di uno dei numerosi vantaggi offerti dall'abbonamento Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon): i giocatori hanno infatti la possibilità di riscattare numerosi titoli distribuiti su cadenza settimanale.

E da questo momento potete aggiungere alla vostra collezione i primi 3 giochi gratis di aprile 2024 su Prime Gaming: potete iniziare a scaricare Chivalry 2, Black Desert e Faraway 2: Jungle Escape.

Chivalry 2 è un divertente slasher medievale in prima persona, con enormi campi di battaglia da 64 giocatori: i giocatori potranno scatenarsi con scontri di spade, tempeste di frecce infuocate e, ovviamente, con le urla motivazionali prima di ogni carica.

Black Desert è invece un celebre MMO open world a tema fantasy, con combattimenti dinamici e tante attività da svolgere: l'offerta di Prime Gaming vi permette di accedere non solo al gioco base, ma anche a un set di attrezzi per cavalli belluciani e una scatola di arredamento di lusso a scelta.

Infine, Faraway 2 Jungle Escape è un puzzle game in stile "escape room": i giocatori dovranno risolvere diversi enigmi per riuscire a fuggire da tutti i templi in una giungla misteriosa. Si tratta di un vero e proprio ritorno: era già stato offerto tra i giochi gratuiti anche lo scorso gennaio.

Per riscattare Chivalry 2 è necessario un account su Epic Games Store, mentre Black Desert andrà riscattato direttamente sul sito di Pearl Abyss. Faraway 2 Jungle Escape è invece disponibile direttamente con l'Amazon Games App.

Potete procedere con il download di tutti i vostri nuovi giochi gratis direttamente alle seguenti pagine ufficiali, seguendo le poche e semplici istruzioni:

Avete circa 33 giorni di tempo per riscattare Black Desert, mentre per gli altri 2 giochi gratis i tempi sono decisamente più generosi: Chivalry 2 resterà valido fino al 26 maggio 2024, ma Faraway 2 rimarrà disponibile per il riscatto entro la fine del 2024.

Se cercate altri giochi gratis da riscattare su PC, vi consigliamo di dare un'occhiata anche a due big disponibili su Epic Games Store. Tanto dovreste comunque utilizzarlo per il riscatto di Chivalry 2.