Steam, nuovi giochi gratis del weekend con un MMO italiano e... Mortal Kombat

Tornano anche questo fine settimana i giochi gratis del weekend offerti da Steam, l'iniziativa che permette a tutti gli utenti di provare nuovi titoli senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Per questo weekend, lo store di casa Valve propone ai suoi utenti 2 giochi gratuiti decisamente diversi l'uno dall'altro, ma entrambi pensati per esperienze multiplayer impegnative.

Advertisement

Il più importante di questi è indubbiamente Mortal Kombat 1: come vi avevamo segnalato sulle nostre pagine, il picchiaduro di NetherRealm Studios è disponibile con una speciale prova gratuita, anche su PS5 e Xbox Series X|S (trovate l'edizione console su Amazon).

Questa edizione speciale vi permetterà di provare senza limiti le modalità online di Mortal Kombat 1, oltre ai primi due capitoli della modalità storia e al tutorial della modalità invasioni: il tutto avendo accesso all'intero roster di base, ad esclusione dei personaggi DLC e di Havik — sbloccabile solo dopo aver completato la storia.

Ma tra i giochi gratuiti del fine settimana vale la pena di segnalarvi anche Fractured Online, un MMO sviluppato da uno studio italiano e disponibile in accesso anticipato: l'idea degli sviluppatori è fornire un sandbox dinamico che possa davvero essere plasmato dai giocatori e dalle loro scelte.

Potete divertirvi per tutto il fine settimana con questi due giochi gratuiti: la prova di Mortal Kombat 1 terminerà tra 2 giorni, mentre Fractured Online resterà disponibile per un giorno in più.

Non dovrete fare altro che assicurarvi di avere un account Steam per sfruttare queste prove gratuite: potete avviare i download già da adesso dirigendovi alle seguenti pagine ufficiali.

Se vorrete continuare a giocarci dopo la fine della prova, sarà necessario acquistare le versioni complete su Steam: vi segnaliamo che potete approfittare di sconti limitati su entrambi i giochi, rispettivamente del 40% e del 30%.

Inoltre, anche se non è un "gioco gratis" vero e proprio, cogliamo l'occasione per segnalarvi che è disponibile anche l'editor gratuito dei personaggi di Dragon's Dogma 2. Un buon modo per ingannare l'attesa, in vista del lancio.

Passando invece a un gioco gratuito vero e proprio da riscattare, vi consigliamo questo titolo "divino" disponibile su Steam, attualmente in early access.