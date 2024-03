Mortal Kombat 1 è gratis in prova per il weekend, da oggi

Warner Bros. e NetherRealm hanno annunciato un'iniziativa molto interessante per il weekend: da oggi e per tutto il fine settimana potete infatti provare Mortal Kombat 1 totalmente gratis, senza alcun acquisto aggiuntivo necessario.

L'iniziativa vi permetterà di provare il roster di base del picchiaduro (lo trovate su Amazon), oltre ai primi due capitoli della modalità storia e la sezione di tutorial della modalità Invasioni.

Le uniche eccezioni per il roster di base, e che dunque non potrete utilizzare, sono Havik — sbloccabile solo dopo aver completato la storia — e Shang Tsung, in quanto reso disponibile come bonus pre-order e oggi venduto come DLC.

Ovviamente sono esclusi anche tutti gli altri combattenti arrivati come parte del Kombat Pack, il che significa che non potrete divertirvi nei panni di Omni-Man o del neoarrivato Peacemaker.

La prova gratuita del weekend di Mortal Kombat 1 include comunque l'accesso completo a tutte le modalità online del picchiaduro, il che significa che potrete unirvi ai vostri amici in spettacolari battaglie o mettervi alla prova contro sconosciuti.

Il fine settimana gratis di Mortal Kombat 1 sarà disponibile a partire dalle ore 18.00 italiane di oggi 7 marzo 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam) e terminerà l'11 marzo alle ore 9.00 italiane: sfortunatamente, la versione Switch non sembra essere stata inclusa in questa iniziativa.

Per scaricare le versioni gratuite del gioco, non dovrete fare altro che dirigervi ai rispettivi store su console o PC, assicurarvi di selezionare l'edizione di prova ed avviare il download: una volta completata l'operazione, potrete divertirvi da soli oppure online a suon di Fatality e Fatal Blow. Ovviamente, sarà necessario attendere l'inizio vero e proprio della prova prima di poter procedere.

Tramite la pagina ufficiale di Warner Bros. apprendiamo inoltre che gli utenti Xbox dovranno assicurarsi di avere un'iscrizione a Xbox Game Pass per poter accedere alla versione di prova, mentre su PS5 è necessario PlayStation Plus solo per eventuali partite online.

Ciò farebbe pensare che Mortal Kombat 1 dovrebbe essere uno dei prossimi giochi Free Play Days, riservati in esclusiva agli abbonati, ma lo sapremo con certezza solo tra qualche ora.

Nel frattempo, non possiamo fare altro che invitarvi a segnare questo appuntamento sulle vostre sveglie e augurarvi buon divertimento!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'ultima patch ha finalmente introdotto il cross-play: sentitevi dunque liberi di scegliere semplicemente la vostra versione preferita.