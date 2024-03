Steam offre un gioco "divino" gratis, da ora

A quanto pare, Steam ha deciso di dare modo di farci provare con mano un altro gioco senza spendere un euro.

Non è la prima volta che il catalogo Valve tira fuori qualche perla a costo zero (basti pensare ai 6 giochi che vi abbiamo segnalato pochi giorni fa).

Ora, come riportato anche da GamingBible, è infatti il turno di un nuovo gioco free-to-play.

Stiamo parlando dello strategico Creo God Simulator, valutato come "Prevalentemente positivo" dalla community di giocatori su Steam, il che dovrebbe dare qualche indicazione sulla sua qualità.

Sviluppato e pubblicato da MKSM Design LLC, Creo God Simulator è attualmente in fase di Accesso Anticipato su Steam ed è gratuito.

«Creo God Simulator è un gioco che prevede la costruzione di città, la gestione delle risorse, la sopravvivenza e una marea di villaggi che si scannano. Nei panni del Creostrider divinamente scelto, il tuo compito è quello di costruire una società un po' alla volta, convincendo al contempo la tua nuova popolazione a credere in te come unico e vero dio», si legge nella descrizione del gioco.

Creo God Simulator ricorda il classico del 2001 Black & White sviluppato da Lionhead Studios. In Creo God Simulator, sceglierete il nome del vostro Dio e poi dipenderà da voi se i vostri seguaci prospereranno o periranno.

Il destino del loro mondo è letteralmente nelle vostre mani e le vostre decisioni determineranno ciò che i mortali pensano del loro Dio.

Creo God Simulator è ancora in fase di accesso anticipato su Steam, ma non lo sarà per sempre. Quindi, se volete scaricare e giocare subito a questo gioco e contribuire a fornire un feedback per il suo sviluppo, cliccate qui.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Titolo, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

Si tratta quindi di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni, sempre e solo sulle nostre pagine.

