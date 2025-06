Su Steam potete fare vostro un nuovo gioco gratis per iniziare al meglio l'ultimo fine settimana di giugno, che resterà vostro per sempre dopo il riscatto.

Si tratta di Next Jump: Shmup Tactics, uno sparatutto spaziale con elementi strategici a turni e con un gameplay particolarmente veloce e adatto a partite brevi.

Questo titolo nasce come lettera d'amore verso gli space shooter, inserendo però allo stesso tempo elementi ispirati dai bullet hell e i giochi tattici più amati, offrendo un'esperienza decisamente diversa dal solito.

Next Jump Shmup Tactics è disponibile totalmente gratis per un periodo limitato, come parte della promozione dedicata al publisher GrabTheGames su Steam: normalmente sarebbe disponibile al prezzo consigliato di 3,99€, ma per un periodo limitato potrete farlo vostro senza dover spendere neanche un centesimo.

Se volete approfittare di questa occasione e aggiungere un nuovo gioco alla vostra collezione, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account", dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login al vostro profilo su Steam.

La promozione resterà valida fino all'1 luglio alle ore 19.00: significa che avete a disposizione tutto il fine settimana per fare vostro questo nuovo gioco gratis. Una volta aggiunto alla vostra collezione, potrete scaricarlo senza dover pagare anche dopo questa effettiva scadenza.

Se non dovesse bastarvi e foste alla ricerca di altri giochi gratis su Steam, colgo l'occasione per ricordarvi che da ieri è disponibile in formato free-to-play anche un interessante spin-off di Persona 5: se avete amato il capolavoro di Atlus, potrebbe fare al caso vostro.

Continueremo come sempre a segnalarvi sulle nostre pagine tutte le ultime promozioni relative a giochi gratuiti da riscattare o scaricare su PC: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza sovrapprezzi o commissioni.