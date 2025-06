Netflix ha diffuso le novità in arrivo in streaming a luglio 2025. Da segnalare la seconda e ultima stagione di The Sandman e la seconda attesissima stagione di DandaDan!

The Old Guard 2 - 2 luglio

Andy (Charlize Theron) e la sua squadra di guerrieri immortali tornano con una rinnovata determinazione nella loro missione per proteggere il mondo. Mentre Booker (Matthias Schoenaerts) è ancora in esilio dopo il suo tradimento e Quynh (Veronica Ngô) in cerca di vendetta dopo essere fuggita dalla sua prigione sottomarina, Andy è alle prese con la sua ritrovata mortalità quando emerge una misteriosa minaccia che potrebbe mettere a repentaglio tutto ciò per cui ha lavorato per migliaia di anni. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e James Copley (Chiwetel Ejiofor) chiedono l'aiuto di Tuah (Henry Golding), un vecchio amico che potrebbe fornire la chiave per svelare il mistero dell'esistenza immortale. Diretto da Victoria Mahoney e interpretato tra gli altri da Uma Thurman, The Old Guard 2 è un sequel emozionante e adrenalinico, tratto dal mondo creato da Greg Rucka e dall'illustratore Leandro Fernandez.

The Sandman Stagione 2 Volume 1 - 3 luglio, Volume 2 - 24 luglio

Dopo un incontro fatidico con la sua famiglia, Sogno degli Eterni (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l'altra nel tentativo di salvare se stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle epiche conseguenze dei suoi errori passati. Per fare ammenda Sogno deve affrontare amici e nemici di lunga data, dei, mostri e mortali. Ma il percorso verso il perdono è costellato di colpi di scena inattesi e la vera assoluzione potrebbe costargli tutto. Tratta dalla premiata popolare serie a fumetti di DC Comics, la seconda stagione di THE SANDMAN presenta l'intero arco narrativo di Sogno fino alla sua emozionante conclusione.

DandaDan Stagione 2 - 3 luglio

Il mistero che avvolge la famiglia di Jiji raggiunge il culmine mentre Momo, Okarun e Turbo Nonna indagano sulla strana città termale e sui suoi segreti ancora più inquietanti.

L'estate in cui Hiraku è morto - 5 luglio

Yoshiki e Hikaru vivono in un villaggio rurale e sono amici fin da piccoli. Il sole accecante... Il costante canto delle cicale... Un gelato sulla via di casa... Durante una perfetta e ordinaria giornata estiva, mentre si abbandonano a risate spensierate, Yoshiki si rivolge a Hikaru e dice: "Tu non seri Hikaru, vero?" Sei mesi prima, Hikaru era scomparso in montagna per poi tornare inaspettatamente una settimana più tardi. Il nuovo Hikaru ha lo stesso aspetto e la stessa voce di quello originale, ma c'è qualcosa in lui che non quadra. "Ormai Hikaru non c'è più... E quindi..." Yoshiki continua a trascorrere le giornate con quel "qualcosa" che imita Hikaru, fingendo che nulla sia cambiato.

Nel frattempo, al villaggio iniziano a verificarsi strani eventi. Aprire le porte a "qualcosa" di ignoto...

La città Proibita - 9 luglio

Mei, una misteriosa ragazza cinese, arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa. Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna. Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.

Sakamoto Days Stagione 1 Parte 2 - 14 luglio