Steam non ama l'italiano, solo 1/3 dei giochi sono tradotti

Il tema della localizzazione dei videogiochi è sempre molto interessante da seguire, mentre uno studio su Steam rivela il quantitativo di titoli importanti che sono anche in italiano.

Se le grandi produzioni come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon) possono permettersi di sostenere una localizzazione completa, non sempre è così.

A volte il doppiaggio viene fatto anche in prospettiva di un successo, come capitò per Metal Gear Solid su PlayStation che venne addirittura doppiato, con un adattamento che tornerà probabilmente anche nella prossima collection.

In altri casi produzioni come Atomic Heart scommettono ancora di più, parlando di titoli degli ultimi periodi che sono stati localizzati e doppiati.

Ma visto che spesso la community si lamenta di non avere abbastanza videogiochi disponibili nella nostra lingua, quanti sono esattamente?

Poco più di un terzo dei videogiochi presenti su Steam, secondo uno studio di Game Sensor.

Con i dati raccolti sul numero di giochi a pagamento che sono stati rilasciati sulla piattaforma negli ultimi 9 anni, si può notare che dal 2014 al 2022 i videogiochi in italiano presenti su Steam sono calati dal 30% al 10%.

Eliminando però i piccoli progetti che non possono permettersi in alcun modo un adattamento, considerando i titoli che hanno venduto almeno 10mila copie il dato è molto più stabile e si assesta intorno al 30%.

I calcoli hanno portato a dei dati deludenti: nel 2018 la percentuale di giochi a pagamento con localizzazione italiana installati più di 10mila volte era ancora in leggera crescita. Tuttavia, dopo il 2018, la quota di questi giochi ha iniziato a diminuire.

Questa tendenza è deludente, ma la buona notizia è che entro il 2022 la percentuale di giochi popolari a pagamento con localizzazione italiana ha raggiunto precisamente il 36%, ma è comunque inferiore rispetto al picco del 2018.

In conclusione, lo studio sostiene che per incoraggiare più sviluppatori di giochi ad aggiungere la localizzazione italiana ai loro progetti, è necessario aumentare la comunità italiana su Steam.

