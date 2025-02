Top 10 demo gratis di Steam Next Fest 2025 che dovreste provare

Il colosso videoludico Valve ha dato il via a una nuova edizione di Steam Next Fest 2025, l'evento che permette ai giocatori di provare gratuitamente centinaia di demo di giochi in uscita sulla piattaforma Steam.

Steam Next Fest rappresenta un'opportunità unica sia per gli sviluppatori che per i giocatori: gli sviluppatori possono far provare in anteprima i loro progetti e ricevere feedback, mentre i giocatori hanno accesso gratuito a una vasta gamma di demo di giochi non ancora usciti.

La varietà di generi e stili presenti tra le demo di Steam Next Fest è notevole. Si va da giochi d'azione frenetici a esperienze più rilassanti e contemplative, passando per horror, strategici, gestionali e molto altro. C'è davvero qualcosa per tutti i gusti.

Tra le centinaia di demo disponibili ci sono a volte dei titoli molto interessanti da provare, che spiccano particolarmente, come riporta PC Games N.

Ecco la lista dei giochi che dovreste provare gratis durante Steam Next Fest 2025:

Deliver At All Costs: un caotico gioco di guida ambientato negli anni '50, che mescola elementi di Fallout, GTA e The Sims. War Rats: uno sparatutto 2D a scorrimento laterale con elementi tower defense e meccaniche roguelike. Doloc Town: un gioco di gestione post-apocalittico in 2D, definito come uno Stardew Valley post-apocalittico. Twisted Tower: un FPS horror ambientato in una inquietante torre di divertimenti abbandonata. Fellowship: il primo MODA (Multiplayer Online Dungeon Adventure), che unisce elementi di MOBA, MMO e ARPG. The Deadly Path: un roguelike strategico a base di carte che ricorda Cultist Simulator. Autonomous Odyssey: un platform metroidvania disegnato a mano con una trama coinvolgente. Festered: un horror in prima persona dallo stile PSX, ispirato ad Alien Isolation. Outworld Station: un gestionale spaziale incentrato sull'automazione. Wartorn: un roguelike d'azione con controlli personalizzabili da ARPG o MOBA.

Molti dei giochi presenti all'evento mostrano approcci innovativi o mescolano generi diversi in modi originali.

Una volta individuata una demo interessante, basta cliccare sul pulsante "Scarica demo" per iniziare il download. Le demo hanno generalmente dimensioni contenute e possono essere provate liberamente per tutta la durata dell'evento.

È consigliabile aggiungere alla propria lista dei desideri i giochi che si sono trovati più promettenti. In questo modo si riceveranno notifiche su eventuali sconti o l'uscita ufficiale del titolo completo.

E se proprio volete provare altri giochi, ci sono comunque sempre quelli gratis che Steam propone spesso.