Steam, il nuovo gioco gratis del weekend vi farà creare l'RPG dei vostri sogni

Anche questo fine settimana, Steam ha deciso di rinnovare per i suoi utenti l'iniziativa che vi consentirà di provare giochi gratis per tutto il weekend, senza ulteriori costi aggiuntivi.

Ma per l'attuale weekend, lo store di casa Valve ha deciso di proporre un'offerta molto particolare: questa volta non potrete accedere a un gioco, nel vero senso stretto del termine... ma a un tool per crearli voi stessi.

Steam ha infatti deciso di proporvi totalmente gratis, solo per il weekend chiaramente, il popolare tool RPG Maker MV, con cui poter creare in modo semplice il gioco di ruolo dei vostri sogni.

Diversi sviluppatori indie hanno già utilizzato questo strumento per vendere i loro prodotti proprio su Steam e, grazie a questa prova gratuita, potrete mettervi anche voi stessi alla propria per creare il gioco di ruolo che avreste sempre sognato di vedere.

Per tutto il fine settimana potrete dunque accedere a ogni funzionalità di RPG Maker MV, senza che sia necessario alcun acquisto: dovrete semplicemente essere in possesso di un account su Steam e avviare il download al seguente indirizzo.

Da lunedì lo strumento tornerà a essere disponibile solo a pagamento, ma fino al 5 ottobre potrete approfittare di una generosa offerta, acquistando addirittura con il 90% di sconto.

Si tratta insomma di un'occasione da non lasciarvi sfuggire, se la possibilità di provare con mano RPG Maker MV vi stava allettando già da diverso tempo. O anche solo se, più semplicemente, volete scoprire come sono stati creati diversi titoli presenti sullo store.

Restando in tema di giochi gratis disponibili su Steam, vi ricordiamo di partecipare a un interessante giveaway di Bandai Namco prima che sia troppo tardi: fino alle ore 15.00 di oggi potete infatti provare a ottenere un codice dell'horror Man of Medan.

In alternativa, potrete comunque scaricare ben 10 giochi gratuiti offerti come free-to-play, dove non sarà dunque necessario alcun ulteriore costo.

Cambiando invece store, ma restando sempre in tema PC, non dimenticatevi di riscattare gli ultimi omaggi settimanali offerti da Epic Games.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.