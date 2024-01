Steam e SEGA vi regalano un nuovo gioco gratis: ecco come averlo

Una nuova interessante promozione di SEGA vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di Endless Legend, un gioco fantasy strategico a turni realizzato da Amplitude Studios, autori di Endless Space e Dungeon of the Endless.

La casa di Sonic (trovate Sonic Superstars su Amazon) richiede agli utenti semplicemente l'iscrizione a una piattaforma speciale, dedicata proprio ai videogiochi realizzati da Amplitude.

Dovrete infatti iscrivervi alla community di Amplitude Studios, precedente nota come piattaforma Games2Gether — se avete già aderito ad iniziative di questo tipo che abbiamo segnalato sulle nostre pagine, dovreste già avere un account — e, dopo aver fatto login con il vostro account, dirigervi a riscattare il vostro gioco gratis.

Basterà semplicemente fare clic al seguente indirizzo — o accedere alla sezione Rewards dalla home page — e in seguito sull'apposito pulsante per il riscatto su Steam: a quel punto sarete reindirizzati allo store di casa Valve che vi chiederà di autorizzare SEGA al riscatto di giochi sul vostro account.

Una volta che acconsentirete alla richiesta, in pochi brevi istanti vi ritroverete con Endless Legend già pronto per il download sul vostro account: il nuovo gioco gratis resterà vostro per sempre e senza alcun limite di tempo.

Non sappiamo con certezza fino a quando sarà disponibile questo giveaway, anche se immaginiamo che resterà valido fino ad esaurimento scorte: il nostro consiglio è dunque quello di approfittarne il prima possibile, per non lasciarvi scappare questa grande occasione.

Restando in tema di regali disponibili su PC, vi suggeriamo di non lasciarvi scappare i nuovi omaggi disponibili su Prime Gaming, oltre a un "amorevole" gioco gratis su Epic Games Store.

Per quanto riguarda invece il futuro di SEGA, non dovrebbero esserci altri regali in vista, ma la compagnia sta puntando fortemente sulla nostalgia con il revival di tantissime saghe classiche.