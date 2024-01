Prime Gaming, disponibili 2 nuovi giochi gratis di gennaio 2024

Anche questo venerdì si è aggiornato ufficialmente il catalogo di Amazon Prime Gaming: da adesso tutti gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento potranno riscattare ben 2 giochi gratis.

Ricordiamo che si tratta uno dei tanti vantaggi offerti da Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon), con tante novità riservate ai giocatori: oltre a diversi bonus per i vostri videogiochi preferiti e a un catalogo di titoli accessibili in cloud, potrete riscattare diversi titoli su PC che resteranno vostri per sempre.

Curiosamente, questo weekend è stato aggiunto un gioco gratuito in più rispetto a quanto precedentemente dichiarato: Amazon aveva infatti anticipato che ci sarebbe stato solo un omaggio alla settimana, facendo dunque una gradita sorpresa a tutti i suoi utenti.

Da questo momento potete dunque riscattare su Prime Gaming non solo il precedentemente annunciato Atari Mania, ma anche Lost Lands: Sand Captivity Collector's Edition come titolo gratuito aggiuntivo.

Atari Mania è un folle viaggio nella storia dei videogiochi retrò: nel magazzino di giochi storici di Atari compare un pixel morto, che ben presto scatenerà un vero e proprio inferno. I giocatori dovranno dunque divertirsi a riportare l'ordine in una serie di minigiochi ispirati ai grandi classici di una volta.

Lost Lands: Sand Captivity è invece un'avventura grafica con tanti minigiochi, enigmi e oggetti nascosti da trovare: il vostro obiettivo sarà quello di rimuovere una misteriosa maledizione provando a risolvere tantissimi puzzle.

Per riscattare Atari Mania avrete bisogno di un account su Epic Games Store, mentre Lost Lands sarà offerto tramite la piattaforma Legacy Games: in entrambi i casi, non avrete naturalmente bisogno di alcun acquisto aggiuntivo.

Potete procedere al riscatto e al download dei vostri nuovi giochi gratis tramite le seguenti pagine ufficiali di Prime Gaming, dopo aver ovviamente effettuato il login con un account iscritto ad Amazon Prime e seguito le poche semplici istruzioni:

Come di consueto avrete circa 33 giorni di tempo per aggiungere questi titoli alla vostra collezione: significa che resteranno disponibili fino al 21 febbraio 2024.

Dato che per uno degli omaggi vi servirà comunque un account Epic Games Store, cogliamo l'occasione per ricordarvi che è già disponibile il nuovo regalo settimanale della piattaforma: si tratta di un vero e proprio "amore".