I giocatori italiani stanno comprando tantissime Steam Deck

Lo scorso 29 giugno, il catalogo digitale Steam ha lanciato i suoi saldi estivi, che fino al prossimo 13 luglio (alle ore 19.00 nostrane) permettono di risparmiare su numerosi videogiochi tra quelli presenti tra le sue pagine. Le promozioni riguardano però perfino Steam Deck, la console/PC handheld lanciata da Valve e che permette proprio di giocare con comodità, come se fosse una sorta di Nintendo Switch formato PC, i titoli della propria libreria di Steam.

A quanto pare, lo sconto dedicato a Deck sta venendo apprezzato particolarmente dai giocatori nostrani: andando a curiosare tra le classifiche di vendita per l'ultima settimana su Steam, relativamente al mercato italiano, scopriamo che Steam Deck è stato il prodotto più comprato dagli italiani, riuscendo a scavalcare in classifica perfino i download del sempre verde (e gratuito) Counter-Strike: Global Offensive, costretto ad "accontentarsi" della seconda piazza.

Nella settimana precedente, Deck era comunque in classifica – ma in terza posizione, con quindi un avanzamento di due posti una volta proposta con il 10% di sconto.

È presente, nella top 25 che vi proponiamo di seguito, anche il dock di Steam Deck, che permette di collegarla comodamente a un monitor esterno tenendola in carica – esattamente come la base di Nintendo Switch. In questo caso, si tratta della 23esima posizione.

I più venduti della settimana su Steam in Italia

Vi proponiamo di seguito la classifica. Tra parentesi trovate la variazione rispetto alla classifica nel periodo precedente. Noterete che molti giochi che hanno balzi in avanti notevoli hanno visto o recenti annunci di novità (Baldur's Gate III) o stanno venendo proposti in offerta (come Elden Ring o Cyberpunk 2077). Nessuno di loro, tuttavia, è riuscito a macinare più numeri di Steam Deck tra i giocatori italiani.

Steam Deck (+2) Counter-Strike: Globale Offensive (-1) BattleBit Remastered (-1) Baldur's Gate III (+30) Marvel Snap (+9) Only Up! (+19) Red Dead Redemption 2 (+89) March of Empires (new entry) Call of Duty: Modern Warfare II (+2) Elden Ring (+43) Euro Truck Simulator 2 (+32) Dave the Diver (new entry) F1 23 (-9) Sekiro: GOTY Edition (new entry) Cyberpunk 2077 (+22) Tom Clancy's Rainbow Six Siege (+7) Forza Horizon 5 (-10) GTA V: Premium Edition (new entry) Sea of Thieves 2023 Edition (+47) GTA V (-5) Hearts of Iron IV (+41) EA Sports FIFA 23 (+29) Steam Deck Dock (new entry) War Thunder (-9) Football Manager 2023 (-16)

Lanciata all'inizio dello scorso anno, Steam Deck ci ha colpito in positivo nella nostra video recensione pensata per giocatori che arrivano dalle console: seppur ci sia ancora qualcosa da limare per capire quali giochi siano perfettamente compatibili e quali non, la piattaforma di Valve è tutt'oggi una delle più solide e concrete con questo form factor e, sebbene altre alternative come ASUS ROG Ally la superino in potenza, mantiene dalla sua l'immediatezza di utilizzo e la godibilità dell'esperienza.

Se volete conoscere Steam Deck più nel dettaglio, consultate anche la nostra guida. Se, invece, volete sapere quanto tempo impiega la spedizione di Steam Deck per l'Italia, l'abbiamo tracciata per voi.