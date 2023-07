Saldi Estivi Steam 2023: i migliori giochi sotto i 10 euro (anche per Steam Deck)

Nelle scorse ore, il catalogo digitale Steam ha lanciato sulle sue pagine i nuovi Saldi Estivi – che permetteranno, fino al prossimo 13 luglio alle ore 19.00, di approfittare di un po' di promozioni relative a parecchi videogiochi.

Tra gli sconti è interessante notare anche il corposo taglio di prezzo per Steam Deck, la portatile che vi permette di giocare i titoli di Steam un po' come se fosse una Nintendo Switch formato PC. In questo momento potete spendere 377,10€ (anziché 419€) per acquistare il modello base da 64 GB, 466,65€ (anziché 549€) per il modello con SSD da 256 GB o 543,20€ (anziché 679€) per il modello top, con 512 GB di SSD.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione, seppur abbia ancora dei peccati di gioventù nelle sue idee, Steam Deck è effettivamente un modo piuttosto comodo e ben realizzato di godersi i giochi di Steam. Passiamo allora in rassegna quelle che sono le migliori offerte per giochi a meno di 10 euro ora su Steam, compatibili anche con Steam Deck.

I migliori giochi a meno di 10 euro nei Saldi Estivi di Steam

Come spiegato nella nostra guida, non sempre tutti i giochi di Steam sono compatibili con Deck: Valve ha creato un sistema di etichette, per cui quelli che potete riprodurre sulla sua "console" sono indicati come "Verificati" (spunta verde) o come "Giocabili" (spunta gialla).

In questo secondo caso, si tratta di titoli perfettamente fruibili, ma che magari hanno testi un po' piccoli per i 7" di display di Deck, o che richiedono di richiamare la tastiera virtuale per, magari, dare un nome al vostro personaggio.

Di seguito indichiamo se i giochi citati sono Verificati o Giocabili per Deck, in modo che possiate sapere da subito come gireranno sulla vostra.

Vampire Survivors a 3,74€ anziché 4,99€ (Verificato)

a 3,74€ anziché 4,99€ (Verificato) The Witcher 3: Wild Hunt a 8,99€ anziché 29,99€ (Verificato)

a 8,99€ anziché 29,99€ (Verificato) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 9,99€ anziché 39,99€ (Giocabile)

a 9,99€ anziché 39,99€ (Giocabile) Brotato a 3,99€ anziché 4,99€ (Verificato)

a 3,99€ anziché 4,99€ (Verificato) Stardew Valley a 9,23€ anziché 13,99€ (Verificato)

a 9,23€ anziché 13,99€ (Verificato) Slay the Spire a 7,13€ anziché 20,99€ (Verificato)

a 7,13€ anziché 20,99€ (Verificato) Fallout 4 a 6,59€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 6,59€ anziché 19,99€ (Giocabile) Halo: The Master Chief Collection a 9,99€ anziché 39,99€ (Giocabile)

a 9,99€ anziché 39,99€ (Giocabile) Hollow Knight a 7,39€ anziché 14,79€ (Verificato)

a 7,39€ anziché 14,79€ (Verificato) Resident Evil 2 a 9,99€ anziché 39,99€ (Verificato)

a 9,99€ anziché 39,99€ (Verificato) Subnautica a 9,89€ anziché 29,99€ (Verificato)

a 9,89€ anziché 29,99€ (Verificato) Terraria a 4,99€ anziché 9,99€ (Verificato)

a 4,99€ anziché 9,99€ (Verificato) Titanfall 2 a 4,49€ anziché 29,99€ (Giocabile)

a 4,49€ anziché 29,99€ (Giocabile) Left 4 Dead 2 a 0,97€ anziché 9,75€ (Verificato)

a 0,97€ anziché 9,75€ (Verificato) GTA IV: Complete Edition a 5,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 5,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Borderlands 3 a 8,99€ anziché 59,99€ (Giocabile)

a 8,99€ anziché 59,99€ (Giocabile) Don't Starve Together a 5,09€ anziché 14,99€ (Verificato)

a 5,09€ anziché 14,99€ (Verificato) Fallout: New Vegas a 2,49€ anziché 9,99€ (Giocabile)

a 2,49€ anziché 9,99€ (Giocabile) Dead by Daylight a 7,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 7,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Sid Meier's Civilization VI a 5,99€ anziché 59,99€ (Giocabile)

a 5,99€ anziché 59,99€ (Giocabile) Disco Elysium - The Final Cut a 9,99€ anziché 39,99€ (Giocabile)

a 9,99€ anziché 39,99€ (Giocabile) Darkest Dungeon a 7,35€ anziché 24,50€ (Verificato)

a 7,35€ anziché 24,50€ (Verificato) The Division 2 a 8,99€ anziché 29,99€ (Giocabile)

a 8,99€ anziché 29,99€ (Giocabile) La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,99€ anziché 39,99€ (Giocabile)

a 5,99€ anziché 39,99€ (Giocabile) Ori and the Will of the Wisps a 7,49€ anziché 29,99€ (Giocabile)

a 7,49€ anziché 29,99€ (Giocabile) Dragon's Dogma: Dark Arisen a 4,79€ anziché 29,99€ (Verificato)

a 4,79€ anziché 29,99€ (Verificato) Devil May Cry 5 a 9,89€ anziché 29,99€ (Verificato)

Potete verificare tutte le offerte per giochi compatibili con Deck direttamente su Steam a questo indirizzo.