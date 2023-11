La nuova Steam Deck è ufficiale: dettagli e data di uscita

Dopo alcune indiscrezioni, Valve ha ufficializzato il nuovo modello di Steam Deck che sarà disponibile tra pochissimo, per altro.

Più volte si era parlato di un nuovo modello di Steam Deck, con alcuni indizi e indiscrezioni che Valve ha lasciato negli ultimi mesi senza però chiarire se si trattasse di un aggiornamento corposo oppure no.

Ora, tramite un un report di Bloomberg, possiamo scoprire i dettagli del nuovo hardware, comunicati proprio da Valve poche ore fa.

Valve lancerà una nuova versione di Steam Deck con più spazio di archiviazione, uno schermo OLED e una migliore durata della batteria.

Il nuovo modello sarà spedito a partire dal 16 novembre, con un prezzo stimato per $399 per la versione da 256 GB e fino a $679 per un'edizione limitata con più memoria e una custodia speciale.

Questa nuova versione dello Steam Deck è stata ispirata da mesi di feedback dei clienti, ha affermato il product designer Lawrence Yang. L'elenco dei suggerimenti forniti dagli utenti includeva un display migliore e una maggiore durata della batteria, nonché miglioramenti meno drammatici, come un cavo di alimentazione più lungo. La nuova macchina è anche leggermente più leggera e silenziosa rispetto al suo predecessore.

Il nuovo modello ha quindi le stesse specifiche interne dell'attuale Steam Deck e, almeno per ora, non si tratta di una vera e propria Steam Deck 2 come si poteva ipotizzare in passato.

Yang ha affermato che la società è fiduciosa che questa volta eviterà i vincoli di fornitura che hanno il lancio del precedente hardware, e quindi non dovrebbe essere difficile riuscire ad acquistarla con metodi normali senza ricorrere ai bagarini.

Contestualmente, Valve ha affermato che ridurrà i prezzi anche sulle precedenti iterazioni di Steam Deck. Se volete approfittare del taglio di prezzo sulla Steam Deck originale, sappiate che potete trovare la console portatile anche su Amazon al miglior prezzo.