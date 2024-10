Steam Deck 2 si farà attendere a lungo: «Aspettiamo un salto generazionale»

Valve ha provato con tutte le sue forze a trovare i giusti compromessi per Steam Deck, tra risoluzione dello schermo, durata della batteria e prestazioni grafiche ad un prezzo che non fosse esageratamente elevato.

Il risultato è stato un autentico successo che ha reso molto più popolare il mercato degli ibridi tra console portatili e PC: quello che prima era un prodotto di nicchia oggi invece guarda a una fascia di consumatori molto più ampia.

Uno dei suoi più grandi punti di forza è sicuramente il sistema operativo SteamOS, al punto che c'è chi vuole installarlo perfino su console portatili ibride alternative.

Ma se fate parte di quella fascia di consumatori che preferiva aspettare una "Steam Deck 2" più potente, fareste meglio ad abbandonare questi pensieri, almeno per il momento.

In un'intervista rilasciata a Reviews.org per celebrare il lancio in Australia di Steam Deck, Valve ha infatti svelato di volersi prendere tutto il tempo necessario prima di poter pensare a un suo successore:

«Per noi è molto importante, e abbiamo cercato di essere molto chiari su questo: non faremo uscite annuali. Non faremo un aggiornamento all'anno. Non c'è alcun motivo per farlo. E sinceramente, dal nostro punto di vista, non è corretto per i tuoi consumatori uscire così presto con qualcosa che migliori poco. Di conseguenza, vogliamo davvero aspettare un salto generazionale tecnologico, senza che venga sacrificata la durata della batteria, prima di poter lanciare la seconda generazione di Steam Deck. Ma è qualcosa su cui stiamo lavorando e di cui siamo molto emozionati».

Insomma, pare che ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere la seconda generazione delle console ibride di casa Valve in azione: le nuove Steam Deck devono infatti mantenere tutti i punti di forza delle versioni attualmente in commercio, rivelandosi davvero migliori e più potenti.

La compagnia allo stesso tempo non vuole che i suoi utenti si sentano preoccupati dalla continua corsa a nuovi hardware che ha colpito recentemente anche le console — chi ha detto PS5 Pro? — e fare in modo che i fan sappiano esattamente cosa aspettarsi.

