Annunciato Steam Deck OLED Bianco in edizione limitata: ecco prezzo e dettagli

Se desideravate che Steam Deck venisse offerta in colorazioni diverse dal nero standard, Valve ha deciso di venirvi incontro con una nuova interessante edizione limitata.

Nelle scorse ore è stata infatti annunciata la limited edition di Steam Deck OLED, appositamente di colore bianco, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 19 novembre.

Valve spiega che la nuova console ibrida portatile avrà di fatto tutte le caratteristiche degli attuali modelli da 1TB, ma con una colorazione unica disponibile in quantità limitate.

In un'e-mail inviata alla redazione di Engadget, l'azienda spiega di voler scoprire quale sarà la reazione del pubblico di fronte a questo nuovo modello in edizione limitata, per capire se e come proporre eventuali ulteriori colorazioni in futuro.

Come anticipavamo in precedenza, non ci sono differenze a livello tecnico tra le attuali Steam Deck OLED da 1TB e questo nuovo modello in edizione limitata, ma c'è purtroppo un piccolo sovrapprezzo: le console di colore bianco vi costeranno infatti 719€ complessivi, contro i 679€ dei modelli standard — che resteranno ovviamente disponibili per l'acquisto.

Non è chiaro come mai sia necessaria una spesa aggiuntiva di 30 euro, ma ne dovrete inevitabilmente tenere conto qualora preferiate un modello bianco.

Se siete interessati a fare vostra la Steam Deck OLED Bianca, potrete acquistarla sulla pagina ufficiale dedicata a partire dal 19 novembre stesso: sarà possibile ordinarla già a partire dalla mezzanotte di tale giornata.

Valve ha già avvisato che il nome "Edizione Limitata" non è stato inserito in modo casuale: questa versione speciale sarà disponibile in poche unità, anche se non sono stati rivelati numeri specifici.

Un suo eventuale successo potrebbe spingere l'azienda a introdurre nuove colorazioni per Steam Deck, magari in modo permanente: staremo a vedere quali saranno le reazioni del pubblico.

Per la prossima generazione di console ibride sarà necessario attendere a lungo: Valve ha già chiarito di voler attendere un «salto generazionale» che ne giustifichi la produzione.

In attesa di saperne di più, se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri accessori come pellicole protettive su Amazon, senza commissioni o sovrapprezzi.