Steam Deck è un successo, ma è ancora lontanissima da... PS Vita

Steam Deck ha ormai conquistato con successo il mercato dei PC Handheld, riuscendo a trasformare quello che prima era in un mercato di nicchia in un terreno fertile per tanti altri competitor.

L'ibrido tra PC e console portatile ha ottenuto vendite decisamente in linea con le aspettative di Valve in questi 3 anni: secondo un report di The Verge, le unità vendute si assesterebbero tra i 3.7 e i 4 milioni complessivi.

Tuttavia, Game Rant sottolinea che questi dati, per quanto siano assolutamente positivi e motivo d'orgoglio per Valve, sono ancora lontanissimi da quelli ottenuti dalle più "normali" console portatili.

Perfino PS Vita, la sfortunata e fallimentare console di casa Sony, ha ottenuto numeri superiori di quasi 3 volte a Steam Deck nello stesso arco temporale: nel corso di 3 anni ne erano state infatti piazzate circa 12 milioni.

PS Vita si rivela superiore anche alle vendite di tutti i principali Gaming Handheld combinati: se uniamo infatti competitor come ASUS ROG Ally, Lenovo Legion GO e tante altre piattaforme ibride, le vendite non dovrebbero comunque superare i 6 milioni complessivi.

Con questo ovviamente non si intende affatto sminuire gli ottimi risultati ottenuti da Steam Deck, ma è chiaro che metterli in proporzione con una console ritenuta un fallimento anche da chi in Sony ci lavorava restituisce ancora una volta l'idea che si tratti ugualmente di un mercato di nicchia.

E ovviamente non stiamo neanche pensando lontanamente di prendere in considerazione i numeri di Switch, una delle console più vendute nella storia del mercato videoludico.

Personalmente ritengo che questo confronto dimostri che Valve sia sicuramente sulla giusta strada, tant'è vero che è riuscita a imporre il suo dominio in un mercato con concorrenti agguerriti e che sfruttano Windows come punto di forza, ma ci vorrà ancora tanto lavoro da fare prima che riescano davvero a conquistare il cosiddetto mercato di "massa".

Un aspetto positivo è che Valve ha promesso che non rilascerà Steam Deck 2 fino a quando non ci sarà davvero un «salto generazionale»: deve arrivare un'evoluzione tecnologica tale da spingere la compagnia a investire in una nuova console.

Vi terremo come sempre aggiornati in caso di ulteriori novità al riguardo: nel frattempo, potete supportare il nostro lavoro acquistando tanti utili accessori per le vostre Steam Deck su Amazon.