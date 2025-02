Steam contro gli Early Access "abbandonati": ora avvisa i giocatori prima dell'acquisto

Steam ha deciso di provare a mettere un freno a tutti quei videogiochi in accesso anticipato che smettono di dare notizie alla community per diversi mesi, introducendo una novità molto importante per evitare acquisti incauti.

Come segnalato da overkill.wtf, nelle scorse ore lo store di casa Valve ha infatti iniziato a implementare delle speciali notifiche su diverse pagine ufficiali di videogiochi acquistabili in accesso anticipato, qualora sia passato molto tempo dall'ultimo aggiornamento ufficiale.

Se non dovesse essere stato rilasciato alcun aggiornamento nelle notizie ufficiali o nella scheda del prodotto a distanza più o meno vicina ad un anno, Steam ci farà sapere a quando risale l'ultimo update, per poi precisare quanto segue:

«Le informazioni e la tempistica qui descritte dagli sviluppatori potrebbero non essere più aggiornate».

Questa dicitura apparirà in cima alle informazioni relativa alle avvertenze per i videogiochi pubblicati in accesso anticipato: un'iniziativa molto utile per evitare che vengano acquistati videogiochi "abbandonati" o che comunque non presnetano informazioni aggiornate con l'effettivo stato dei lavori.

L'intento di Steam è infatti sicuramente quello di mettere in allerta i giocatori meno attenti, che eviteranno così di rimanere delusi di fronte a un prodotto con tempistiche ben diverse da quelle precedentemente annunciate e, allo stesso tempo, spingendo gli sviluppatori a tenere costantemente aggiornato chi ha dato fiducia al loro prodotto.

Nelle ultime settimane lo store di casa Valve ha deciso di fare molta più pressione sugli sviluppatori: ricordiamo infatti che alla fine dello scorso anno ha implementato nuove regole per costringere chi vende Season Pass a mantenere tutte le promesse.

Allo stesso tempo ha però messo in moto azioni per tutelare proprio gli sviluppatori dei videogiochi in accesso anticipato, mettendo fine ai "rimborsi truffa" adoperati da alcuni utenti scorretti.

Ovviamente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare ulteriori novità interessanti per i giocatori Steam: potete supportare il nostro lavoro acquistando videogiochi e gadget su Amazon, senza commissioni o sovrapprezzi.