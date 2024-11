Steam d'ora in poi costringerà i Season Pass a mantenere tutte le promesse

I giocatori PC hanno ormai dimostrato di essere particolarmente fedeli a Steam come store per computer, soprattutto grazie alle numerose regole implementate per tutelare gli utenti da un marketing poco chiaro o da promesse non mantenute.

Sembra che Valve abbia deciso di fare un nuovo passo in avanti anche con i Season Pass, pratica ormai sempre più comune per videogiochi tripla-A e non solo: come segnalato da PCGamesN, lo store ha aggiornato i suoi diktat per l'implementazione dei pass stagionali, che dovranno tuttavia seguire regole stringenti e mantenere le promesse.

Nel regolamento completo per sviluppatori e publisher, che torvate al seguente indirizzo, Steam spiega che il Season Pass deve essere chiaro fin da subito sulla data di uscita di ogni singolo contenuto, oltre a spiegare in modo esplicativo cosa aspettarsi dal pass stagionale.

Non è necessario elencare ogni singolo dettaglio del DLC, ma è importante che i giocatori sappiano a cosa vadano incontro: se queste regole non dovessero essere rispettate, «non dovresti offrire un pass stagionale su Steam».

Ma è importante in particolar modo che gli sviluppatori si impegnino a rispettare le date di uscita annunciate per ogni DLC del season pass: Steam spiega che va bene segnalare anche un generico trimestre e anno, ma che devono essere rispettati.

Dato che lo sviluppo può sempre rivelarsi imprevedibile, Steam è disposto ad accettare rinvii che non superino di 3 mesi quanto precedentemente annunciato: in caso contrario, lo store potrebbe prendere provvedimenti che vanno dalla rimozione del Season Pass fino al rimborso dei DLC non rilasciati fino a quel momento.

Inoltre, Steam ha impostato una condizione fondamentale per permettere la vendita dei Season Pass: almeno un DLC rilasciato deve essere incluso fin da subito per il download, con unica eccezione per i pass stagionali offerti in edizioni più costose come Deluxe e Ultimate.

Si tratta di regole ferree ed estremamente chiare che intendono dire stop a chi si approfitta della fiducia degli utenti per cambiare improvvisamente contenuti e tempistiche dopo essersi già fatto pagare abbondantemente in anticipo.

Novità che, per quanto ovviamente non cambieranno il mercato videoludico, dovrebbero consentire agli utenti Steam di acquistare Season Pass con fiducia, sapendo che lo store è pronto ancora una volta a tutelarli.

Va comunque sottolineato che nelle ultime ore Steam ha subito anche accuse pesanti: secondo l'ADL, lo store avrebbe fatto poco o nulla per fermare contenuti estremisti e d'odio.

Va comunque sottolineato che nelle ultime ore Steam ha subito anche accuse pesanti: secondo l'ADL, lo store avrebbe fatto poco o nulla per fermare contenuti estremisti e d'odio.

Vi terremo come sempre aggiornati in caso arrivino ulteriori novità: