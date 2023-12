Steam Awards 2023, al via le votazioni per il GOTY: ecco tutte le nomination

Le preselezioni per gli Steam Awards 2023 si sono ufficialmente concluse: tutti gli utenti sullo store di casa Valve hanno avuto la possibilità di nominare tutti i loro videogiochi preferiti usciti nel corso dell'anno, al fine di scoprire quali sono stati i giochi più apprezzati.

Proprio come accaduto su PS Blog qualche giorno fa, con le votazioni che hanno eletto Marvel's Spider-Man 2 come miglior gioco PlayStation, questa volta gli utenti dovranno eleggere i migliori videogiochi usciti su PC durante il corso del 2023.

Come sempre, tutti i titoli sono stati suddivisi in categorie specifiche — inclusa una dedicata appositamente a Steam Deck — e con la possibilità di scegliere uno tra i 5 titoli nominati dai giocatori PC.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo dunque alla lista completa delle nomination su Steam Awards 2023 per i giochi dell'anno:

Steam Awards 2023: tutte le nomination

Premio Gioco dell'Anno

EA Sports FC 24

Baldur's Gate 3

Resident Evil 4

Lethal Company

Hogwarts Legacy

Premio Gioco VR dell'Anno

Gorilla Tag

I Expect You To Die 3: Cog in the Machine

Ghosts of Tabor

Labyrinthine

F1 23

Premio Atto d'amore

Deep Rock Galactic

Red Dead Redemption 2

Apex Legends

Dota 2

Rust

Premio Miglior gioco su Steam Deck

Dredge

Diablo IV

Brotato

The Outlast Trials

Hogwarts Legacy

Premio Meglio in compagnia

Sunkenland

Party Animals

Lethal Company

Warhammer 40,000: Darktide

Sons of the Forest

Premio Miglior stile grafico

Atomic Heart

Cocoon

High on Life

Darkest Dungeon II

Inward

Premio Gameplay più innovativo

Your Only Move is Hustle

Starfield

Contraband Police

Shadows of Doubt

Remnant II

Premio Miglior gioco in cui fai pena

Lords of the Fallen

EA Sports FC 24

Sifu

Overwatch 2

Street Fighter 6

Premio Miglior colonna sonora

The Last of Us Part I

Pizza Tower

Chants of Sennaar

Persona 5 Tactica

Hi-Fi Rush

Premio Miglior gioco dalla trama profonda

Baldur's Gate 3

Resident Evil 4

Love is All Around

Lies of P

Star Wars Jedi: Survivor

Premio Meritato relax

Coral Island

Train Sim World 4

Cities Skylines II

Potion Craft

Dave the Diver

Per procedere con le votazioni non dovete fare altro che dirigervi al seguente link ufficiale e fare il login con un account Steam non limitato: per ogni categoria votata riceverete anche uno speciale adesivo per le chat con i vostri amici.

Avete tempo fino al 2 gennaio alle ore 19:00 per fare tutte le vostre votazioni: in questa data e ora verranno poi annunciati tutti i vincitori definitivi.

Sarà sicuramente interessante scoprire se Baldur's Gate 3 riuscirà a conquistare il premio GOTY anche agli Steam Awards o se Larian Studios dovrà lasciare spazio a un'altra delle sorprese del 2023.

Se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare tutti i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.