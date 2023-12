Gioco dell’anno 2023 di PlayStation: ecco i vincitori

La fine del 2023 è alle porte e come ogni anno PlayStation vi ha chiamati a raccolta per decretare il suo GOTY.

È stato infatti possibile votare per il Gioco dell’anno 2023 di PS Blog, con le 18 categorie che non solo promuovono il meglio di PlayStation nel 2023, ma ringraziano anche i creatori di tutto il mondo.

Ogni categoria includeva un campo di scrittura libera da utilizzare nel caso in cui non sia presente un titolo che ritieni debba essere preso in considerazione.

I sondaggi si sono chiusi lunedì 18 dicembre alle 08:59 (ora locale). Sony ha ora raccolto i risultati e annunciato i vincitori (via sito ufficiale).

Gioco PS5 dell’anno

Marvel’s Spider-Man 2

Gioco PS4 dell’anno

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy Miglior nuovo personaggio

Venom | Marvel’s Spider-Man 2

Venom | Marvel’s Spider-Man 2 Miglior storia

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 Migliore grafica

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 Migliore direzione artistica

Alan Wake 2

Alan Wake 2 Miglior design sonoro

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 Colonna sonora dell’anno

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI Migliore accessibilità

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 Migliore utilizzo di DualSense

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 Migliore esperienza multigiocatore

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Miglior gioco in corso

Fortnite

Fortnite Migliore espansione

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Miglior gioco sportivo

EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 Miglior gioco indipendente dell’anno

Sea of Stars

Sea of Stars Gioco PS VR2 dell’anno

Resident Evil Village VR Mode

Resident Evil Village VR Mode Gioco PlayStation più atteso del 2024 e oltre

Grand Theft Auto 6

