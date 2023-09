Starfield, volete milioni di crediti? Ecco il trucco

Starfield è disponibile ormai da diversi giorni, ma i giocatori continuano a scovare trucchi per rendere l'esperienza più facile.

Il gioco ha infatti dalla sua vari stratagemmi niente male.

I crediti sono fondamentali nella galassia di Starfield, tanto che qualcuno ha scoperto un glitch che consente di ottenere soldi infiniti.

Ora, come riportato anche da GamingBible, l'ultimo trucco per fare un mucchio di soldi facili in Starfield è stato scovato, ed è decisamente interessante.

Lo YouTuber DPJ si è imbattuto in un exploit che permette di mettere mano a ben nove milioni di crediti all'ora.

Per farlo dovete visitare il sistema Narion. Dirigetevi verso la stazione spaziale Stroud-Eklud Staryard e lì, dietro un pilastro, troverete una parete ricoperta di armadietti pieni di attrezzature per il viaggio nello spazio.

Se vi posizionate come ha fatto DPJ nel suo video tutorial, riuscirete in qualche modo a passare attraverso il muro in un'area fuori dai confini della mappa.

Da qui, potrete usare il pacchetto boost per raggiungere uno scrigno fluttuante nascosto che contiene ben 160mila crediti.

Come si fa a raggiungere i nove milioni? A quanto pare è necessario attendere sei ore in-game perché il forziere si ripresenti, ma è possibile utilizzare sedie o letti nel gioco per "aspettare" e accelerare così il tempo.

In questo modo, dovreste essere in grado di utilizzare l'exploit un numero sufficiente di volte per ottenere nove milioni di crediti nel giro di un'ora.

Se invece avete intenzione di giocare pulito e senza l'uso di trucchetti, non perdetevi le nostre guide sul gioco in costante aggiornamento, in cui potrete trovare tutto ciò che vi serve.

Ma non solo: Nvidia ha rilasciato un aggiornamento per Starfield che mira a migliorare le prestazioni del gioco sci-fi targato Bethesda.