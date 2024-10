Starfield si aggiorna di nuovo: ecco cosa cambia

Bethesda ha rilasciato l'aggiornamento 1.14.70 per Starfield, introducendo numerose correzioni e miglioramenti al gioco di ruolo spaziale.

Il titolo, che trovate su Amazon, a quanto pare non ha ancora finito con gli update di rilievo.

Questo, considerando anche l'arrivo del primo DLC Shattered Space (e che non starebbe piacendo un granché).

Come riportato anche da DSO Gaming, il nuovo update risolve problemi relativi a missioni, veicoli e interfaccia utente, oltre a ottimizzare le prestazioni generali.

Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti per Starfield, andando a sistemare diverse criticità segnalate dai giocatori nelle ultime settimane.

Tra le novità più rilevanti troviamo miglioramenti alla stabilità e alle performance, modifiche all'illuminazione e correzioni di bug grafici per i modelli delle armi.

Bethesda ha inoltre risolto problemi specifici legati ad alcune missioni della storia principale e secondarie, come "Brownout", "Due In Full" e "Legacy's End". Sono stati corretti anche glitch che potevano bloccare la progressione in determinate situazioni.

Bethesda ha apportato anche alcuni perfezionamenti al sistema di creazione delle astronavi, mentre diversi fix riguardano il veicolo terrestre REV-8, eliminando alcune incongruenze segnalate dai giocatori.

L'aggiornamento introduce diverse ottimizzazioni per l'UI del gioco e, secondo gli sviluppatori, l'aggiornamento 1.14.70 dovrebbe essere compatibile con la maggior parte delle mod grafiche attualmente disponibili per Starfield.

Nonostante alcuni problemi persistano, questo update dovrebbe garantire una maggiore stabilità e fluidità, soprattutto su configurazioni hardware meno performanti.

I giocatori sono quindi invitati ad aggiornare il gioco alla versione più recente per godere di tutte le novità e correzioni introdotte.

Ad ogni modo, se siete tra coloro che ancora non si sono lanciati nell'espansione Shattered Space, qui trovate i dettagli passo passo su come fare.

Ma non solo: restando in tema, in una recente intervista Todd Howard ha parlato di come Bethesda lavora ai propri giochi, tra cui Starfield e le sue dimensioni.

Infine, già si parla del prossimo DLC dedicato al singleplayer, a quanto pare legato questa volta alla storyline principale.