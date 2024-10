Starfield è "irresponsabilmente grande", per Todd Howard

Molti dei videogiochi (o forse tutti?) di Bethesda sono diventati famosi per essere giganteschi, in grado di offrire tantissime ore di contenuti e cose da scoprire, e Starfield è ovviamente tra questi.

Proprio l'epopea fantascientifica di Bethesda puntava a essere il nuovo Starfield, parlando di videogiochi giganteschi, e almeno in un certo senso sembra esserci riuscito.

Come riporta PCGamesN, secondo Todd Howard possiamo definire Starfield come un videogioco "irresponsabilmente grande".

Todd Howard, capo di Bethesda, ha parlato del motivo per cui i giochi dello studio stanno diventando più grandi e di come cerca di bilanciare questo aspetto con il divertimento.

«In Bethesda tagliamo pochissimo dai nostri giochi», ha dichiarato Howard parlando di Starfield in una recente intervista:

«Per questo i giochi sono così irresponsabilmente grandi. Il merito è di tutto il team, che mette molta creatività nel gioco. Ovviamente non sono solo io, e credo che sia questo a renderli speciali.»

Tutto questo non è solo positivo, ovviamente. Howard spiega infatti che proprio Starfield ha subito degli svantaggi da questo approccio.

La sfida più grande è stata quella di generare dei pianeti che fossero interessanti.

Con la ritrovata capacità di creare pianeti, Bethesda ha dovuto pensare all'esperienza di gioco vera e propria e a ciò che i giocatori avrebbero fatto su quelle rocce spaziali fluttuanti. «Con i giochi si tratta di metterti in quel mondo, di farlo reagire e di stimolare la tua curiosità», dice Howard, «e quando si ha questa curiosità per ciò che c'è oltre quella collina, il gioco la premia.»

Vedremo se Shattered Space, la prima espansione massiccia in uscita proprio oggi per Starfield, sarà in grado di ridare al gioco una nuova vitalità grazie ai suoi contenuti.

Nel caso stiate per avviare il contenuto, Bethesda ha pubblicato un breve aggiornamento spiegando come accedere a Shattered Space. Se dovete sbloccarlo, invece, lo potete trovare all'interno della premium edition del gioco su Amazon.