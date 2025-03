Starfield in arrivo su PS5: nuovo indizio da Bethesda

Xbox ha ormai deciso di rinunciare all'esclusività dei suoi videogiochi di punta e, dopo Forza Horizon 5, pare proprio che uno dei prossimi titoli in arrivo su PS5 potrebbe essere Starfield.

Un'ipotesi che del resto era già balzata più volte nelle scorse settimane: anche lo stesso Phil Spencer era stato chiaro sull'argomento, decidendo di non mettere alcun tipo di paletto su nessuna delle produzioni Xbox Game Studios.

Come segnalato da PSU, il debutto di Starfield su PS5 potrebbe essere sempre più vicino: alcuni utenti hanno infatti notato un riferimento a una misteriosa versione PlayStation dell'erede "stellare" di Skyrim.

Nella pagina ufficiale dedicata alle creazioni degli utenti di Starfield è infatti emerso anche il logo ufficiale di PlayStation: un'aggiunta arrivata probabilmente per errore, dato che poche ore dopo la segnalazione è stato prontamente rimosso da Bethesda.

I fan sono comunque riusciti a catturare uno scatto del curioso incidente: trovate lo screenshot in questione al seguente indirizzo.

Ricordiamo che attualmente non è stata ancora annunciata ufficialmente una versione per PS5, sebbene sembri ormai sempre più probabile: dopo aver contribuito ad aumentare gli abbonamenti a Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon), la casa di Redmond potrebbe aver deciso che i tempi siano maturi per fare esordire l'ultima fatica di Bethesda sulle console "rivali".

Ovviamente non possiamo escludere che si sia davvero trattato solo di un errore tecnico, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Personalmente penso che ormai sia solo questione di tempo prima che una versione PS5 venga annunciata ufficialmente, ma la nostra redazione vi terrà prontamente informati sulle nostre pagine non appena arriveranno novità in merito.

Nelle scorse giornata la stessa Bethesda aveva annunciato che il 2025 sarebbe stato un anno «emozionante» per i fan di Starfield e chissà che, a questo punto, non si stessero riferendo proprio a una nuova versione sulle console PlayStation.