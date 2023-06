Starfield non avrà attori famosi, e va benissimo così

Starfield, kolossal Bethesda in arrivo il prossimo autunno, è sicuramente tra i giochi più attesi dai fan di tutto il mondo.

Il titolo, previsto ovviamente anche su Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon) promette infatti grandi cose.

Il trailer gameplay ufficiale mostrato pochi giorni fa in occasione dello Showcase dedicato ha messo sul piatto un progetto è particolarmente ambizioso.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che i giocatori siano contenti del fatto che Starfield non abbia dalla sua la presenza di attori famosi per "spingere" il gioco.

Mentre la maggior parte dei giocatori si è entusiasmata per l'enormità del titolo, alcuni utenti su Reddit hanno lodato la mancanza di attori famosi presenti nel gioco.

Con Norman Reedus come protagonista di Death Stranding e il personaggio di Keanu Reeves come figura di spicco in Cyberpunk 2077, per non parlare dell'inclusione di Idris Elba nell'espansione Phantom Liberty, sta diventando sempre più comune includere volti famosi nei giochi.

Al momento in cui scriviamo, tuttavia, Starfield non sembra averne nessuno.

«Non fraintendetemi, amo Keanu. Ma in [Cyberpunk 2077,] come in molti altri giochi con attori di grande nome che vengono ripresi in movimento e tutto il resto, mi sembra sempre una distrazione. Un po' inutile e in alcuni casi solo un modo per attirare l'attenzione», ha scritto l'utente Reddit "GrisWitch".

«Ci sono doppiatori straordinari e, se combinati con personaggi memorabili e ben disegnati e animati, questi personaggi spiccano davvero. E si può godere di questi personaggi senza dire 'Ah, questo è X, interpretato dal famoso attore Y'. Forse sono solo io, ma mi piace che in Starfield non ci siano grandi nomi per le fanfare».

Altri sono d'accordo: «Sinceramente preferirei che spendessero i soldi per pagare i migliori scrittori e il miglior team di sviluppo che possono permettersi, piuttosto che puntare su due o tre grandi nomi», ha commentato "The_Istrix".

«Già. È una distrazione quando conosco un attore proveniente da qualche altra parte. Ed è un po' imbarazzante quando un gioco si vanta di avere un attore famoso. Come se a qualcuno importasse», ha scritto M8753.

Ovviamente, il fatto che non abbiamo visto alcun cameo di celebrità fino a questo momento, non significa che non ce ne sarà nessuno nascosto su nessuno dei 1000 pianeti del gioco.

Restando in argomento, pare anche che il prossimo RPG spaziale di Bethesda dovrà in qualche modo "ringraziare" un altro capolavoro open world, ovvero Red Dead Redemption 2.

Inoltre, sempre di recente Dannie Carlone, senior environment artist di Santa Monica Studio, ha difeso la scelta dei 30 fps al secondo di Starfield.